El tiempo en Castellón hoy: Aemet confirma lluvias generalizadas y nieve en el interior

La provincia de Castellón afronta este miércoles una mañana de lluvias generalizadas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones afectan tanto a la costa como al interior y se concentran especialmente durante la mañana en las horas centrales del día, bajo un cielo con intervalos nubosos que mantendrá un ambiente inestable durante buena parte de la jornada.

La nieve cubre un parque infantil en Ares del Maestrat / J. Orti

Además, el interior de la provincia ya está registrando nevadas en algunos puntos, como Morella (vídeo que encabeza la noticia), Ares del Maestrat, Olocau del Rey y Vilafranca, donde la bajada de temperaturas ha favorecido la aparición de nieve. La cota de nieve se sitúa entre los 900 y 1.100 metros, por lo que no se descartan nuevos episodios en zonas elevadas del interior norte.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso generalizado, ligero en el caso de las mínimas, lo que contribuirá a reforzar la sensación de frío, especialmente en las comarcas interiores.

Alerta amarilla por fuertes rachas de viento

A esta situación se suma el viento. Castellón se encuentra en alerta amarilla por fuertes rachas, un aviso que se activa a partir de las 12.00 horas y que se mantendrá durante todo el día. El viento soplará del oeste, con carácter ocasionalmente fuerte y rachas muy fuertes, especialmente en zonas expuestas y del interior.

De hecho, la Aemet ya ha registrado rachas muy intensas, con valores destacados como los 124 km/h en Xodos (la Loma Bernat), 106 km/h en Olocau del Rey (la Magdalena) o 98 km/h en Xodos, entre otros puntos de la provincia, lo que ha llevado a extremar la precaución ante posibles incidencias.