Las 27 rutas guiadas para descubrir la riqueza natural de Castellón

La Diputación Provincial activa un ciclo de 27 rutas guiadas para descubrir la riqueza natural de Castellón con una nueva edición de Caminando con la Diputación, la iniciativa que cada año recorre los espacios más emblemáticos para destacarlos y ponerlos en valor.

“A través de esta campaña se pretende dar a conocer los diferentes y variados enclaves naturales de alta relevancia, singularidad y belleza que podemos encontrar al recorrer nuestra provincia, a la vez que concienciar a la ciudadanía en su prevención”, ha explicado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Disfrutar y proteger

En este sentido, la dirigente provincial ha ensalzado el rico patrimonio natural que atesora la provincia de Castellón con miles de kilómetros de parajes naturales que “no solo embellecen nuestros 135 municipios, sino que nos invitan a descubrirlos, disfrutarlos y protegerlos”.

“Somos la segunda provincia más montañosa de España y debemos dar a conocer todo el potencial natural y patrimonial de nuestra tierra”, ha insistido la máxima representante de la institución provincial. Al respecto, Caminando con la Diputación es una experiencia en la que las personas “disfrutan conociendo nuestro territorio y practicando deporte al aire libre”, ha asegurado Barrachina.

De 4 a 6 horas

Así pues, como en otras ediciones, se realizarán tres rutas de interpretación ambiental a través de los espacios naturales en cada uno de los nueve partidos judiciales de la provincia. Además, cada una de las 27 rutas tendrá una duración aproximada de entre 4 y 6 horas, contando con una distancia comprendida entre 4 y 15 kilómetros.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, con el diputado de Medio Natural, José María Andrés. / JAVIER VILAR

“Todas las rutas son circulares y cada una de ellas está calificada según su grado de dificultad para que todos los castellonenses y visitantes puedan participar”, ha indicado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, quien ha recordado que “todas las actividades son gratuitas y están abiertas a todos los públicos”.

Para poder participar, es necesario hacer una reserva previa, ya que cada actividad cuenta con un aforo máximo de 100 personas para asegurar un servicio de calidad. De este modo, la reserva se puede realizar en la propia web de la Diputación de Castellón en su apartado de medio natural.

Arranque el 31 de enero

Así, la primera de las rutas organizadas se realizará este sábado, 31 de enero, en Arañuel, con la ruta de Els Miradors del Millars. En febrero, seguirán las rutas en Orpesa, el domingo 8, y en Burriana, el día 28, con la ruta de El Clot de la Mare de Déu. Además, Caminando con la Diputación recorrerá municipios como Chóvar, Benicàssim, Canet lo Roig o Alcalà de Xivert, entre otros.

José María Andrés ha animado a la ciudadanía a inscribirse y ser parte de esta nueva programación en la que “disfrutaremos de nuestro entorno más cercano y conoceremos paisajes impresionantes, llenos de belleza, que envuelven nuestra provincia”.

Cabe resaltar que en la edición de 2025 participaron 1.185 personas, una cifra que, sin duda, refleja el alto interés social por este tipo de propuestas vinculadas al conocimiento del territorio, el senderismo interpretativo y el turismo responsable. Este dato, además, pone de manifiesto el impacto económico indirecto en los municipios y refuerza la campaña como “una herramienta real de dinamización turística sostenible”, ha añadido el diputado de Medio Natural.

El calendario completo