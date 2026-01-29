40 € por abatir jabalís en Castellón: Así han votado la medida los políticos en Les Corts

La diputación permanente de les Corts ha votado este jueves la convalidación del decreto ley de medidas urgentes para reducir la población de jabalís en Castellón, Valencia y Alicante ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana que implica 40 euros por cada jabalí abatido. Una medida que ha generado una división entre las formaciones políticas.

522 explotaciones en Castellón

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha defendido que el hecho de que el foco del virus haya aparecido 3 decadas despues de su errradicación obliga a actuar preventivamente por constituir una de las amenazas más serias para la producción porcina, pues es la primera producción ganadera de la Comunitat en términos económicos. "En la Comunitat Valenciana hay 893 explotaciones agrarias dedicadas al porcino y, de ellas, 522 se encuentran en las comarcas castellonenses. El 82% de granjas se sitúan en territorios de una población inferior a 5.000 habitantes, ofreciendo oportunidades laborales. El año 2024 se facturaron unos 40 millones de euros en exportaciones de porcino y productos derivados en la Comunitat", explicó Martínez Mus, quien apuntó que el sector porcino contribuye a fijar población y evitar la despoblación rural.

Defendió que las medidas estan destinadas a minimizar y reducir el impacto de la peste porcina africana y que están resultado efectivas porque hasta el momento no se ha detectado ningún caso en la Comunitat ni afección a instalaciones ganaderas.

Sobrepoblación

El diputado popular Salvador Aguilella defendió la convalidación de un decreto necesario, proporcionado y urgente que responde a una situación extraordinaria: la sobrepoblación de senglar en la Comunitat y un riesgo real, inmediato y contrastado de expansión de la peste porcina africana. Para refrendarlo apuntó al aumento de casi un 200% de población de cerdos salvajes en 15 años y casi 500 municipios con riesgo de sobreabundancia. Además, advirtió del foco confirmado en Cataluña de peste porcina, a escasos kilómetros de nuestro territorio, que supone un riesgo sanitario, económico social y territorial porque el sector porcino es clave para la Comunitat con 1,2 millones de cabezas de ganado y una actividad que genera puestos de trabajo directos e indirectos y contribuye a fijar población. Además, advirtió del riesgo de acidentes de tráfico por la superpoblación, el peligro para la biodiversidad y daños a la agricultura. "No es una ocurrencia y no va de ideología", argumentó

Críticas de Compromís: La escopeta nacional

Desde Compromís, la diputada Paula Espinosa criticó el decreto ley por no estar a la altura y no resolverá el problema. Admitió que la peste porcina puede suponer el hundimiento de la industria cárnica, además de un riesgo sanitario y que la sobreabundancia daña a la agricultura y supone un riesgo de accidentes, pero criticó que la respuesta a la amenaza de crisis porcina se limite a aportar 40 euros en subvenciones a una actividad voluntaria y de ocio. Reivindicó rigor científico, lamentando que no se dén cifras y defendió una acción pública, planificada, profesional y con garantías. Instó además a retirar el decreto ley y reformularlo. "¿Dónde están los técnicos y los censos? Seamos serios", argumentó. "En ningun caso se me ocurre que ante una crisis sanitaria la única respuesta de la administración sea delegar en una asociación recreativa y de ocio que es la caza", censuró. "Me recuerda a Berlanga y la Escopeta Nacional", abundó.

PSPV: no recoge ayudas al sector porcino

Por parte del PSPV, la diputada Ana Besalduch afeó al Consell que el decreto no incluya ninguna medida de apoyo al sector porcino pues quien tiene competencias en la materia es la Conselleria de Agricultura y el decreto emana de la de Medio Ambiente. "Ni un céntimo de este decreto se va a medidas de ayuda a ganaderos", censuró, criticando que el precio del cerdo en la lonja de Lleida ha caído de 1,77 euros el kilo el año pasado a 1 euro actualmente, lo que implica que los ganaderos no integrados estén vendiendo a pérdidas", apuntó que "si esto dura 2 meses más se verán obligados a cerrar sus explotaciones", dijo recordando que los ganaderos no integrados que sostiene el mundo rural y que son muchísimos en la provincia de Castellón. Por ello, pidió que se tramitara como proyecto de ley para incorporar las medidas que precisan los ganaderos.

Vox: Contra la cultura de la cancelación

Desde Vox David Muñoz mostró su apoyo al decreto ley considerando que "jamás colaboraremos con demonizar la cultura de la cancelación promovida por la izquierda", defendiendo que la caza es una herramienta fundamental para la gestión del territorio" y que compensa por gastos a personas voluntarias, fortalece la soberanía alimentaria, la economía rural, agraria y el sector porcino.

Votación

Finalmente, la propuesta fue convalidada por 14 votos a favor (PP y Vox), 3 en contra y seis abstenciones. En cambio, solo 9 (Compromís y PSPV) han votado a favor de que se tramitara como proyecto de ley, frente a los 14 en contra.