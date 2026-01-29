Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un artista cuelga un cuadro de más de 500 euros en una plaza de Castelló: "El primero que pase y lo coja, se lo lleva a casa"

Maseda, con cientos de miles de usuarios en redes sociales, grabó su último vídeo en Plaça de Na Violant d’Hongria de la capital de la Plana

Imagen de la actuación viral del artista.

Francis Aznar

Un cuadro valorado en más de 500 euros apareció colgado en Plaça de Na Violant d’Hongria, en Castelló, como parte de un vídeo grabado por el artista Maseda, que lanzó un reto directo: “El primero que pase y lo coja, se lo lleva a casa”. La acción llamó la atención de un buen número de vecinos, que intentaron hacerse con el cuadro. “Algunos pensarán que esto es vandalismo”, afirmó con ironía el protagonista del vídeo.

Marco Gómez Maseda (Castellón, 3 de junio de 1977), es uno de los nombres más relevantes dentro del arte urbano contemporáneo. El creador ha realizado exhibiciones y pintura en directo en ciudades como Nueva York, Dubái o Madrid, y ha mostrado su trabajo en eventos y espacios como World Art Dubai, Gala MTV & Paramount o la galería Art Lab de Chris Bouwer. Muy activo en redes sociales, cuenta con cientos de miles de seguidores sumando las distintas plataformas en las que está presente.

