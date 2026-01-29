Estepark amplía su oferta de ocio: la nueva apertura confirmada en Castellón
El centro comercial incorpora este viernes un establecimiento centrado en el entretenimiento
Estepark, el parque comercial y de ocio de Castellón, amplía su oferta con la apertura inminente de un nuevo local centrado en el entretenimiento y que refuerza el posicionamiento del recinto como punto de encuentro en la capital de la Plana.
Así, Estepark continúa incrementando sus opciones a pesar del anunciado cierre de Gifi por la situación que atraviesa la propia cadena, que se encuentra en estos momentos en fase de liquidación de sus productos, tal y como recogió este diario.
Experiencia completa
La próxima apertura prevista es la de Vértigo Bowling Park, que se producirá este mismo viernes, 30 de enero, en la planta 1 del centro, de 16 a 01.30 horas, según han confirmado desde el propio parque comercial y de ocio.
Estas nuevas instalaciones ofrecerán, como detallan, una experiencia completa con bolera de última generación, máquinas recreativas, realidad virtual y espacios diseñados para el disfrute en grupo, tanto familiar como juvenil.
Ya consolidada
El establecimiento se suma a la oferta de ocio ya consolidada del recinto, que incluye Kidom, con parque aventura, tirolina y escalada; The Jumper, espacio especializado en jumping; KeasyFit, centro de entrenamiento natural y funcional; Ocine Premium, con una experiencia cinematográfica de alto nivel; así como los karts en la plaza y una programación periódica de eventos que dinamizan el centro durante todo el año.
Además, entre las novedades más recientes, está la apertura de Action el pasado mes, una tienda multiproducto, a lo que cabe sumar próximamente la incorporación del restaurante asiático Chihiro.
