'Boom' en Castellón por conseguir la nacionalidad española: Así es el examen

"¿Cuál de estos deportes es más popular en España, el fútbol, el esquí o el golf? ¿Cuántas comunidades autónomas tienen su propia bandera? En España, la Constitución obliga a todos los ciudadanos a practicas una religión, ¿vedadero o falso? Cuando una ley está aprobada, ¿qué necesita para poder aplicarse: nada, normas que la desarrollen o ser revisada por el Parlamento?". Son cuatro de las mil preguntas del modelo de examen que el Instituto Cervantes propone para la obtención de la nacionalidad española, unas pruebas que acaban de arrancar en la sede de Castellón, Audio Gil, con la matrícula agotada hasta marzo.

Castellón ya supera la barrera de los 20.000 nacionalizados desde hace poco más de una década, desde un 2013 en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) empieza a tipificar los extranjeros que se convierten en ciudadanos españoles. En concreto, suman 20.216, con cinco nacionalidades destacadas, con los marroquís manteniéndose en cabeza, con 637 en el último año; seguidos de colombianos (344) y venezolanos (301), que han escalado posiciones en este ránking, frente a los rumanos (278) y peruanos (112). Es una correlación de banderas que corre pareja a la llegada de la inmigración, con diferentes 'booms' en está última década y su 'efecto llamada'.

Por edad, las personas de 30 a 39 de años constituyen el grupo más numeroso en cuanto a adquisiciones de nacionalidad española, seguido del grupo de 40 a 49 años.

Joao de Souza: "Quiero normalizar mi situación"

Joao de Souza es brasileño, lleva tres años en Castelló y quiere nacionalizarse. Se examina el próximo 26 de marzo, para lo que ha abonado ya los 85 euros que le permiten presentarse a las pruebas, una escrita y una oral. En enero y febrero, ya no hay plazas disponibles. De Souza quiere "normalizar su situación" en España.

"Ahora soy un extranjero y ya está, un inmigrante; y quiero ser ciudadano de derecho", señala. ¿Por qué? "Tener la doble nacionalidad elimina la necesidad de renovar visados y facilita la reagrupación familiar; además me permitirá una libre circulación y trabajo en toda la Unión Europea, algo que no descarto en un futuro, teniendo además uno de los pasaportes más fuertes y respetados del mundo", apunta.

Lleva semanas preparándose, haciendo test y más test. El idioma, "más o menos ya lo controlo", e incluso habla valenciano. "Lo entiendo perfectamente, pero hablarlo... me cuesta un poco más", dice. En cada momento libre abre la app del Instituto Cervantes y practica. "Hay preguntas de la Constitución, de cultura general y de legislación, un poco de todo. Algunas son sencillas, otras son difíciles para una persona que no es de aquí y otras hay que leerlas bien; si entiendes el idioma tienes mucho ganado", señala.

Examen CCSE. / MEDITERRÁNEO

¿Qué es el CCSE? El CCSE es una prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España que evalúa, por medio de diferentes tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. Se organiza a partir de dos grandes apartados, cada uno de los cuales corresponde a lo establecido en las leyes para la obtención de la nacionalidad española en determinados supuestos: el Gobierno, la legislación y participación ciudadana en España; y cultura, historia y sociedad españolas. La prueba CCSE consta de cinco tareas y de 25 preguntas.

Estas son algunas de las preguntas del examen, extraídas de la 'app' del CCSE. En la prueba hay 25. ¿Cuántas de estas acierta?