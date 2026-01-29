Crece la aceptación de los pacientes de Castellón a ser operados con el plan de choque

El número de pacientes que ha aceptado adherirse al plan de choque, es decir, las intervenciones en centros privados para reducir la lista de espera hospitalaria ha aumentado en la provincia de Castellón. En el 2024, un total de 4.315 pacientes de los departamentos de salud castellonenses aceptaron participar, frente a los 3.676 del ejercicio precedente, según se desprende de la última memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat de 2024, publicada esta semana.

La lista de espera quirúrgica ha disminuido en el último año en los hospitales de la provincia de Castellón, según se desprende del último informe de la Conselleria de Sanitat, hecho público este miércoles.

Listas de espera quirúrgicas

Demora quirúrgica

En concreto, la demora anual se ha reducido en tres de los cuatro hospitales del sistema público de la provincia de Castellón. El centro sanitario que ha experimentado la mayor mejora ha sido el Hospital Provincial de Castellón, que ha visto reducido a una tercera parte su espera (de 122 a 34) y se convierte en el centro con mejor dato de la Comunitat, seguido del General de Castellón (de 155 a 119), con lo que abandona el farolillo rojo de la Comunitat. En cuanto a la Plana, su demora ha disminuido de 92 a 68 jornadas, mientras que en el Hospital de Vinaròs se mantiene en 59 días.

Con respecto al inicio de la legislatura (junio del 2023), la demora quirúrgica ha aumentado en el Hospital General de Castellón en 34 días y en la Plana en 18. En Vinaròs disminuye (-19 días), igual que en el Provincial (-79). La mejora es más notoria si se tiene en cuenta que en pandemia (2020) Vinaròs tenía 208 días de demora (ahora tiene 59) y el Provincial, 200 (ahora 34), siendo los dos peores de la Comunitat Valenciana. Mientras, La Plana estaba en 110 (en diciembre 59) y el General de Castellón, en 157 (a finales del 2025, 119).