Maratón de reuniones de Barrachina con alcaldes del interior de Castellón

La presidenta de la Diputación recoge las necesidades de los primeros ediles

Maratón de reuniones de Barrachina con alcaldes del interior de Castellón / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha mantenido este jueves una ronda de reuniones con alcaldes de municipios del interior de la provincia dentro de la apuesta por reforzar la escucha activa y la atención directa a sus necesidades y demandas.

En concreto, la máxima dirigente provincial se ha entrevistado con la munícipe de Vilafranca, Silvia Colom; y los primeros ediles de Suera, José Martí; de Viver, Vicente Domingo Ferrer; de Zucaina, José María Ibáñez; y de Portell, Álvaro Ferrer.

"Escucha activa"

Sobre estos encuentros, la presidenta ha explicado, a la conclusión de los mismos, que forman parte de la "escucha activa" que mantiene con los máximos representantes municipales, "ya que son los que mejor conocen la realidad de sus municipios y así poder trasladarnos las necesidades y demandas".

Barrachina ha trasladado además su predisposición para trabajar de forma conjunta y, con ello, continuar con la hoja de ruta marcada para que las oportunidades, el desarrollo y el bienestar lleguen a los 135 municipios de la provincia.

