La nieve corta siete kilómetros de una carretera del interior de Castellón

La DGT recomienda precaución en nueve carreteras de la Comunitat

Los Bomberos de la Diputación de Castellón, activos en el temporal de nieve.

Los Bomberos de la Diputación de Castellón, activos en el temporal de nieve.

EFE

La nieve impide circular este jueves por una carretera local del interior de la provincia de Castellón y obliga a transitar con precaución en diez carreteras secundarias de la provincia de Valencia, según la Dirección General de Tráfico.

En la provincia de Castellón, está intransitable por la nieve la CV-169 entre los kilómetros 7 y el 14, en el término municipal de Benafigos.

En el caso de Valencia, la nieve obliga a transitar con precaución en la CV-357 en La Cuevarruz, la CV-358 y la CV-359 en La Almeza, la CV-361 en El Hontanar, la CV-362 en Collado, la CV-363 en Losilla, la CV-391 en Villar de Tejas, la CV-478 en Ademuz, la CV-479 en Los Santos y la CV-483 en Arroyo Cerezo.

