La nieve corta siete kilómetros de una carretera del interior de Castellón

La nieve impide circular este jueves por una carretera local del interior de la provincia de Castellón y obliga a transitar con precaución en diez carreteras secundarias de la provincia de Valencia, según la Dirección General de Tráfico.

En la provincia de Castellón, está intransitable por la nieve la CV-169 entre los kilómetros 7 y el 14, en el término municipal de Benafigos.

Noticias relacionadas

En el caso de Valencia, la nieve obliga a transitar con precaución en la CV-357 en La Cuevarruz, la CV-358 y la CV-359 en La Almeza, la CV-361 en El Hontanar, la CV-362 en Collado, la CV-363 en Losilla, la CV-391 en Villar de Tejas, la CV-478 en Ademuz, la CV-479 en Los Santos y la CV-483 en Arroyo Cerezo.