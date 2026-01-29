¿Qué pasará con el precio del alquiler en Castellón? Esto vaticina la IA

Resolver una duda, ofrecer una receta de cocina, crear una imagen y, ahora, pronosticar qué pasará con los precios del alquiler. La inteligencia artificial está cada vez más presente en el día a día hasta el punto de que puede servir para analizar cuál será el rumbo que seguirá el mercado inmobiliario de Castellón durante los próximos meses.

Así lo refleja el índice predictivo de alquiler DataVenues del portal inmobiliario Fotocasa, que avanza el comportamiento del mercado a partir de una aplicación que combina tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data con tal de prever la evolución de los precios a nivel trimestral.

Al alza en 21 capitales

La conclusión de este informe es clara: subirán los precios en 21 capitales españolas a finales de marzo, bajarán en otras 16 y se mantendrán estables, en los valores actuales, en una quincena de ciudades.

Ciudades que registrarán las mayores subidas de precios. / FUENTE: FOTOCASA

Al frente del repunte del coste del arrendamiento se sitúan las Islas Baleares, con Palma como la capital con el encarecimiento más importante previsto, con un 7,4%. También resaltan ciudades de Castilla y León, con Soria (+6,3%), Salamanca (+6,3%), Burgos (+4,3%) y León (+2,8%) al alza. A ellas se suma Santander, en Cantabria, con un 6,2% más. O Cuenca, en Castilla-La Mancha, con un incremento del 3,8%. Igualmente el coste irá a más en Lleida, San Sebastián, Sevilla, Córdoba, Cáceres, Guadalajara, A Coruña, Badajoz, Pontevedra, Zaragoza, Jaén y Murcia.

Hasta un 7% menos

Mientras, en cuanto a los descensos, al frente aparece Toledo, donde se pagará un 7% menos. También los nuevos inquilinos de Tarragona se podrán ahorrar un 4,5% o los de Bilbao un 4,3%. Este alivio se notará también en Huelva, Segovia, Huesca, Valladolid, Cádiz, Alicante, Teruel, Oviedo, Logroño, Málaga, Vigo, Santa Cruz de Tenerife e, incluso, Madrid.

Ciudades que registrarán las mayores bajadas de precios. / FUENTE: FOTOCASA

"Los descensos previstos en algunas capitales pueden interpretarse como ajustes puntuales tras episodios de fuerte calentamiento. No se trata de un cambio de ciclo, sino de un ajuste puntual”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Sin cambios

El índice también señala un importante número de capitales con previsiones de estabilidad, sin variación trimestral en los precios del alquiler. Es el caso de Albacete, Vitoria, Valencia, Almería, Girona, Zamora, Palencia, Lugo, Pamplona, Ciudad Real, Castelló de la Plana, Ávila, Las Palmas de Gran Canaria, Ourense y Barcelona.