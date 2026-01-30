La Aemet eleva el nivel de aviso por fuertes vientos en Castellón durante el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el nivel de aviso por vientos fuertes para este fin de semana en la provincia de Castellón. En concreto, la Aemet prevé para este sábado viento fuerte de componente oeste con rachas muy fuertes, especialmente en el interior norte durante la primera mitad del día. La mayor intensidad se espera en el interior y en el litoral norte, donde se ha activado la alerta naranja por ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h y que estará activo desde la medianoche al mediodía del sábado. Tampoco el litoral sur se libra del azote de eolo, pues habrá aviso amarillo, por vientos de 80 km/h. Asimismo, las temperaturas en descenso, más acusado en las máximas del interior de Castellón.

Precaución

En ese sentido, la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), ha recomendado extremar las precauciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana ante la llegada de este nuevo episodio de fuertes vientos y fenómenos costeros este viernes y sábado. Además, hay alto riesgo de incendios este viernes y extremo el sábado.

122 km/h en Xert

La última semana ha venido marcada por la borrasca Kristin, que ha venido acompañada de vientos huracanados. Durante las últimas horas, han llegado a registrarse ráfagas de 122 km/h en Xert y de 110 km/h en Llucena, según la web de la Associació Valenciana de Meteorologia. Las temperaturas han experimentado un ascenso respecto a la víspera, alcanzando los 20 grados en puntos del litoral, como Benicarló. En Castelló, se ha llegado a 19,6º.

Consejos

Por este motivo, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta, principalmente en las carreteras. En especial, se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente a la hora de circular por carretera ante posibles desprendimientos.

Es recomendable también revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas; y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

También es aconsejable alejarse de casas viejas o en mal estado y evitar muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión pueden resultar peligrosos. Por último, hay que evitar acercarse a paseos marítimos o zonas que linden con el mar mientras dure la alerta por fenómenos costeros.

Asimismo, Emergencias recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red social X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).