Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: "Estudié durante ocho meses, diez horas al día"

Alexandra Pavel es una médica graduada por la Universitat Jaume I de Castellón que mira al futuro con vocación y espíritu crítico. Tras haber superado el examen del MIR, para el que se preparó durante ocho meses estudiando diez horas al día seis días a la semana, cuenta su experiencia.

--Eres graduada de Medicina por la UJI ¿cuál fue tu experiencia en la UJI?

--Estoy contenta de haberme formado en la UJI, he comprobado que en Castelló tenemos una educación pública de calidad. En general ofrece un plan de estudios actualizado, y el profesorado está muy implicado. Si algo puedo destacar es la parte humana en la que se incide ya desde los primeros años. Al salir de la universidad tenemos conocimientos teóricos, pero en esta profesión es crucial el trato con el paciente. Haber podido trabajar la comunicación y estas habilidades me ha aportado herramientas valiosas para el futuro.

--¿Escogiste Medicina por vocación?

--Para mí es algo que se desarrolla con el tiempo. Comencé a interesarme por la medicina cuando descubrí que me gustaba aprender sobre el cuerpo humano. Ya de pequeña jugaba a ser médico, pero cuando lo tuve realmente claro fue al ver desde fuera la labor de las sanitarias. Poder acompañar a las personas de esa forma tan especial ha hecho que no me vea ejerciendo ninguna otra profesión.

--¿De dónde eres?

--Soy de Benlloc, un pueblo de la comarca.

--¿A qué especialidad te gustaría dedicarte? ¿Por qué?

--Por ahora tengo muchas especialidades en mente, todavía no me he decidido. Me gusta la parte quirúrgica pero también la consulta. Reconozco que podría ser feliz en muchos ámbitos, y eso me ha permitido preparar el examen con la mente más abierta. No conoces por completo una especialidad hasta que llevas muchos años formándote en ella.

"No conoces por completo una especialidad hasta que llevas muchos años formándote en ella"

--¿Preferirías un destino cercano a tu lugar de residencia?

--Sé que aquí estaría muy cómoda, pero me gusta la idea de descubrir alguna ciudad nueva, sobre todo después de todo este tiempo dedicado exclusivamente al estudio.

--¿Cuánto tiempo dedicaste a prepararte el MIR, es decir, cuántas horas al día y en qué mes comenzaste?

--La fase de preparación intensiva son 8 meses, comenzando en junio (cuando acabamos la carrera de medicina) y hasta enero. En total son unas 10 horas de estudio al día, 6 días a la semana, de lunes a sábado. Muchas personas hacemos ya algunas actividades orientadas al MIR durante el último año de carrera, como revisar manuales, ver clases de academias o hacer preguntas test.

--¿Qué te pareció el examen?

--A pesar de salir con buena sensación por haber cerrado esta etapa, creo que la calidad del examen deja mucho que desear. Me sorprendió la redacción deficiente, con errores tipográficos en muchas preguntas, o imágenes que no se podían ver nítidamente. Había incluso preguntas donde las opciones contenían frases de otra parte del examen, como si fuese un fallo de “cortar y pegar”. Con todo, sacamos la conclusión de que nadie revisa el examen antes de presentarlo a los opositores. Se dice que el MIR, más que medir el conocimiento en medicina, es una forma imperfecta de ordenar a los médicos. Comprobé que se trata de una combinación entre capacidad de retener información, técnica de examen y mucho control de los nervios. Por supuesto la medicina va muchísimo más allá de eso.

"Creo que la calidad del examen deja mucho que desear"

--La inscripción y el proceso previo ¿cómo fue?

--Este es un tema muy polémico. La realidad es que la inscripción ha sido un motivo de ansiedad durante la preparación. Se incumplieron en varias ocasiones los plazos por parte del Ministerio, pasamos semanas sin saber si estábamos admitidos al examen, e incluso se dudaba de si se celebraría en la fecha indicada debido al retraso en la gestión. A muchas de mis compañeras, a día de hoy, todavía no les han contabilizado la nota del expediente académico, que supone un 10% para la puntuación en el MIR. Recuerdo sentirme afortunada por no ser una de las muchas afectadas por estos errores, ya que todavía 5.000 personas siguen pendientes de trámites para que se les tenga en cuenta el baremo de la carrera.

"La inscripción ha sido un motivo de ansiedad durante la preparación"

--¿Recurriste a alguna academia para prepararte?

--Me he preparado con una academia, sí. La mayoría de los presentados lo hacemos. Esto es algo que espero que en el futuro pueda cambiar, porque hay un gran negocio con la preparación del MIR, y es un esfuerzo económico importante.

--¿Qué consejos darías a los futuros alumnos que se examinen de MIR?

--Lo primero que les diría es que se apoyen en sus familiares y amigos. La preparación es una época que te aísla del entorno, son muchos meses bajo una gran presión y altas exigencias. Al final del día es común sentir que no llegamos a todo o que no hemos hecho suficiente, porque la medicina es enormemente amplia. Las personas que nos quieren nos ayudan a recordar quiénes somos más allá del perfeccionismo académico. En los momentos de inseguridad es importante recordar que si estás preparando el MIR es porque ya has conseguido tu primer objetivo, ser médico. Echar la vista atrás y valorar todo el camino recorrido es un buen ejercicio para confiar en uno mismo. Un consejo que me dieron a mí es que, cuando pierda la motivación, recuerde por qué decidí ser médico. El esfuerzo, y lo que hayas podido aprender hoy, probablemente te permita ayudar a personas el día de mañana, y ese es realmente el objetivo. No una nota, ni un número de orden.

"El esfuerzo, y lo que hayas podido aprender hoy, probablemente te permita ayudar a personas el día de mañana"

--¿Qué esperas de la formación MIR? ¿Una puerta a conocer mejor tu especialidad?

--Creo que es una etapa a la que entramos con ilusión, aunque son años de trabajo intenso, tanto en el hospital como en casa, estudiando a fondo la especialidad. Agradezco que las compañeras que ya están trabajando en los hospitales me hayan dado una visión realista para poder ajustar mis expectativas. Me han reforzado la idea de que es gratificante dedicarte a lo que siempre has querido, pero un reto a nivel físico y emocional. Durante este periodo los residentes asumen una importante carga, sobre todo por el peso de las guardias. En cierto modo el residente es el último eslabón, en el que recaen las exigencias de un sistema que actualmente está colapsado.

"El residente es el último eslabón, en el que recaen las exigencias de un sistema que actualmente está colapsado"

--¿Crees que la sociedad reconoce a los médicos como se debería?

--A día de hoy me entristece ver las condiciones en las que trabajan mis referentes. Comencé la carrera de medicina con la ilusión de poder llegar a ser como ellos, y desde mis primeras prácticas comprendí que la sanidad pública está en serio peligro. Espero de corazón que la gente entienda que, para un médico, lo más importante son sus pacientes. Solo así podrán comprender la tremenda impotencia que genera no poder atenderlos de manera óptima por falta de personal o recursos; temer llegar tarde a un diagnóstico, o no poder atender con una sonrisa porque llevas 24 horas sin dormir. He visto desde dentro el esfuerzo titánico de los médicos por dar siempre su mejor versión, a pesar de que la profesión no recibe el apoyo institucional que necesita. Si viésemos en las noticias a un piloto manifestarse por ser obligado a volar sin respetar sus descansos, nos escandalizaríamos. Ningún pasajero debería estar en riesgo por la falta de derechos laborales.

"Si viésemos en las noticias a un piloto manifestarse por ser obligado a volar sin respetar sus descansos, nos escandalizaríamos. Ningún pasajero debería estar en riesgo por la falta de derechos laborales"

Entonces, ¿qué ocurre con los hospitales y los centros de atención primaria? Reconozco que ha sido difícil preparar el MIR viendo a mis compañeras luchar por condiciones dignas para médicos y pacientes, mientras una parte de la sociedad nos sigue dando la espalda. Es importante que se hable de esto, no perder la esperanza de poder ejercer la profesión sin miedo al burnout. Todos los médicos que conozco han puesto sus vidas en pausa durante largos periodos de tiempo para poder dar la mano a quien lo necesita. Detrás de un médico hay una persona, y quizá en este momento también necesite que la sociedad le tienda la mano.