Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transporta al Aeropuerto de Castellón al universo Playmobil

La Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick, entró en el año 2010 en el libro Guinness de los Récords con la exposición de figuras de clicks más grande del mundo. Fueron entonces 68.808 los muñecos distribuidos en 17 dioramas en una exposición celebrada en Barbastro. Ahora, miembros de esa misma asociación han elaborado varios dioramas en poblaciones como Nules, Burriana o Altura con el Aeropuerto de Castellón como protagonista.

Galería de fotos: Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transforma el Aeropuerto de Castellón en versión Playmobil / Mediterráneo

“Cuidamos todos los detalles. Hasta pusimos la rotonda tan reconocida de Ripollés y todo”, desvela Francisco Guerola, castellonense miembro de Aesclick. En total emplearon más de 1000 figuras en toda la exposición, dedicando 200 de ellas a la recreación de la infraestructura aeroportuaria.

Destacar que de los 400 miembros de Aesclick, 40 de ellos residen en la provincia de Castellón. La afición por Playmobil ha reportado a estos aficionados un buen número de alegrías, pero no oculta Guerola que a nivel doméstico también algún contratiempo. “Mi mujer me ha dicho que ya no caben más clicks en casa”, bromea al tiempo que reconoce que “cuando no están expuestos los guardamos como podemos y al ser tantos ocupan mucho espacio”.

En cuanto al diorama del aeropuerto, Guerola confirma que sus dimensiones eran “de tres metros de largo por dos de ancho” y contaba “con sus aviones, controles, terminales, pasajeros, policías…”. Fue tal el éxito de estas exposiciones, que llegaron a congregar a más de 10.000 personas solo en Burriana, que “ya se ha confirmado que el año que viene se repetirá”.

Al margen del aeropuerto también se recrearon dioramas de vaqueros del oeste, Roma clásica, Bioparc de Valencia, una ciudad victoriana de principios del siglo XX, un Belén tradicional y otro inspirado en la película del Planeta de los Simios.