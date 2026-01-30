Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despidos cerámicaMultas Cristian RamírezObras puerto CastellónCrisis trenes ComunitatJoven cae edificio CastellóAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transporta al Aeropuerto de Castellón al universo Playmobil

Francisco Guerola desvela que se emplearon 1000 figuras en realizar los distintos dioarmas: “Mi mujer ya me ha dicho que no compre más”

Vídeo: Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transforma el Aeropuerto de Castellón en versión Playmobil

Vídeo: Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transforma el Aeropuerto de Castellón en versión Playmobil

Mediterráneo

Rafael Fabián

La Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick, entró en el año 2010 en el libro Guinness de los Récords con la exposición de figuras de clicks más grande del mundo. Fueron entonces 68.808 los muñecos distribuidos en 17 dioramas en una exposición celebrada en Barbastro. Ahora, miembros de esa misma asociación han elaborado varios dioramas en poblaciones como Nules, Burriana o Altura con el Aeropuerto de Castellón como protagonista.

Galería de fotos: Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transforma el Aeropuerto de Castellón en versión Playmobil

Galería de fotos: Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transforma el Aeropuerto de Castellón en versión Playmobil

Ver galería

Galería de fotos: Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transforma el Aeropuerto de Castellón en versión Playmobil / Mediterráneo

“Cuidamos todos los detalles. Hasta pusimos la rotonda tan reconocida de Ripollés y todo”, desvela Francisco Guerola, castellonense miembro de Aesclick. En total emplearon más de 1000 figuras en toda la exposición, dedicando 200 de ellas a la recreación de la infraestructura aeroportuaria.

Destacar que de los 400 miembros de Aesclick, 40 de ellos residen en la provincia de Castellón. La afición por Playmobil ha reportado a estos aficionados un buen número de alegrías, pero no oculta Guerola que a nivel doméstico también algún contratiempo. “Mi mujer me ha dicho que ya no caben más clicks en casa”, bromea al tiempo que reconoce que “cuando no están expuestos los guardamos como podemos y al ser tantos ocupan mucho espacio”.

En cuanto al diorama del aeropuerto, Guerola confirma que sus dimensiones eran “de tres metros de largo por dos de ancho” y contaba “con sus aviones, controles, terminales, pasajeros, policías…”. Fue tal el éxito de estas exposiciones, que llegaron a congregar a más de 10.000 personas solo en Burriana, que “ya se ha confirmado que el año que viene se repetirá”.

Noticias relacionadas y más

Al margen del aeropuerto también se recrearon dioramas de vaqueros del oeste, Roma clásica, Bioparc de Valencia, una ciudad victoriana de principios del siglo XX, un Belén tradicional y otro inspirado en la película del Planeta de los Simios.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp y Telegram, en el número de teléfono 680558577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
  2. Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h
  3. Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
  4. El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
  5. El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen
  6. Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón
  7. En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón
  8. Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón

Sanitat recibe más de 3.200 solicitudes para optar a las 902 plazas de difícil cobertura, 94 de Vinaròs

Sanitat recibe más de 3.200 solicitudes para optar a las 902 plazas de difícil cobertura, 94 de Vinaròs

Valfortec se alía con el gigante Jinko Solar para implementar baterías de almacenamiento en sus parques solares

Valfortec se alía con el gigante Jinko Solar para implementar baterías de almacenamiento en sus parques solares

Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transporta al Aeropuerto de Castellón al universo Playmobil

Una asociación con el Premio Guinness de los clicks transporta al Aeropuerto de Castellón al universo Playmobil

Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana

Un menú de lujo por menos de 50 euros: el restaurante Michelin más barato de la Comunitat está en Castellón

La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector

La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector

La prórroga presupuestaria del Consell deja en el aire refuerzos clave en los servicios sociales municipales en Castellón

La prórroga presupuestaria del Consell deja en el aire refuerzos clave en los servicios sociales municipales en Castellón

Los 334 graduados sociales de Castellón explotan contra el lío del decreto ónmibus: "Estamos colapsados"

Los 334 graduados sociales de Castellón explotan contra el lío del decreto ónmibus: "Estamos colapsados"
Tracking Pixel Contents