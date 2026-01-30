Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana

El servicio ferroviario ocupa el primer plano de la actualidad en las últimas semanas, a raíz del accidente de la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz, y el caos en el Rodalies de Cataluña. Una circunstancia que se complementa con las actuaciones de renovación del corredor ferroviario a su paso por la provincia de Castellón.

Desde hace años se ejecutan los trabajos de adecuación en el tramo entre Castelló y Tarragona, que suponen molestias para los usuarios. Algo que sufrirán los pasajeros el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero.

Plan alternativo de Renfe

La compañía Renfe detalla que los trenes de Media Distancia en la zona norte de la provincia no prestarán servicio entre las 12.00 horas del sábado y las 12.00 horas del domingo, debido a "las obras de mejora de la infraestructura, que está realizando Adif".

Para paliar este corte, Renfe habilita una medida. "Habrá un plan alternativo para los trenes de Media Distancia que circulan entre Castelló y Vinaròs, con la programación de 43 servicios en autobús que circularán entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado 31. El domingo 1 de febrero estará operativo el plan hasta las 12.00 horas". En cambio, el trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren. Los que vayan hasta Tortosa o vengan de esta ciudad también tendrán el servicio de autobús.

Afecciones en larga distancia

Además, hay afecciones en los trenes de Larga Distancia. En este caso se dispondrá de " 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas". En cambio, entre Vinaròs y Barcelona el servicio se prestará en tren.

Por último, el domingo "se procede a la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona, que no circulará, y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos", detalla Renfe.

Cortes más prolongados a final de año

En los últimos meses ya ha habido varios fines de semana en los que el servicio se ha realizado en autobús por las obras del Corredor Mediterráneo. Una situación que se extenderá a finales de año, con un corte total de la circulación, para proceder al cambio de las vías al ancho internacional.

Está previsto que esta interrupción dure entre cinco y seis meses, aunque desde Renfe y Adif aún no se ha establecido una fecha concreta. Tampoco se ha avanzado el operativo alternativo durante estos meses.