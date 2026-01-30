Récord en la Diputación de Castellón: los ayuntamientos cobrarán el fondo de cooperación en 20 días hábiles

La Diputación de Castellón ha anunciado este viernes que batirá récord en premura al ingresar el fondo de cooperación municipal a los ayuntamientos de la provincia en apenas 20 días hábiles desde el inicio del año.

La institución provincial, después de la aprobación de la asignación correspondiente a cada uno de los municipios de la provincia en el primer pleno ordinario del año, celebrado el pasado 20 de enero, va a comenzar a transferir de manera inminente el importe del fondo de cooperación municipal para, según indican, garantizar la autonomía municipal y fortalecer la financiación local, especialmente en los municipios pequeños o con menos recursos, y frente a la infrafinanciación del Gobierno de España.

Para "dar liquidez"

Dicho fondo cuenta con un presupuesto total de 15,2 millones de euros y, como ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, “cumplimos con la palabra dada y, gracias al gran trabajo y compromiso del gobierno provincial y el personal de la institución, hemos activado e inyectado, con más rapidez que nunca, esta línea dirigida a dar liquidez de manera directa a los 135 municipios de la provincia”.

La dirigente provincial ha incidido en que “una vez más, desde el gobierno provincial reafirmamos nuestro compromiso con los municipios y cumplimos con la palabra dada, trabajando con diligencia y eficacia, gestionando con responsabilidad y convirtiendo las palabras en hechos”, porque, como ha continuado Barrachina, “desde el minuto cero aseguramos que la cuantía del fondo de cooperación iría aparejada a la aprobación y activación del presupuesto 2026, y ese compromiso se reflejará en las cuentas de los ayuntamientos”.

Dentro del plan 'Més que mai'

La activación del fondo refuerza, para la institución, su compromiso con el municipalismo a través del plan Més que mai, destinado a ayudar de manera directa a los municipios de la provincia, y así aliviar las limitaciones derivadas de la infrafinanciación local y de las reglas fiscales impuestas por el Gobierno central.

En ese sentido, además del fondo de cooperación municipal, el presupuesto 2026 garantiza, de manera inicial, el fondo destinado a la lucha contra el despoblamiento (2.200.000 euros) y el dirigido a municipios turísticos (931.000 euros). También destaca que el plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027 contempla la mayor inversión de la historia hasta alcanzar 32.500.000 euros.

“La activación del fondo de cooperación en tiempo récord es una prueba más que esta institución provincial está al lado de sus municipios ayudándoles a crecer, a mejorar y a ofrecer mejores servicios a sus vecinos y vecinas”, ha añadido la presidenta.