Más funcionarios que nunca: Castellón gana 20 empleados públicos al día y ya son tantos como empresarios

El mercado laboral de Castellón muestra dos caras muy distintas. Por un lado, la de decenas de empresas, entre ellas restaurantes, talleres de automoción, constructoras o compañías de transporte, que se las ven y se las desean para encontrar trabajadores. La otra cara es la administración, que cada día cuenta con más aspirantes que llaman a su puerta. Un par de ejemplos: en Castelló se acaban de presentar 2.099 personas para 22 plazas de administrativo y auxiliar administrativo convocadas por el Ayuntamiento, mientras que hace muy pocos meses para cubrir dos puestos de bombero se registraron más de 800 candidatos. La buena noticia es que quienes sueñan con ser funcionarios están de enhorabuena: el empleo público bate récords en la provincia, hasta el punto de que ya hay tantos trabajadores públicos como empresarios.

Que las administraciones se han convertido en uno de los motores de la creación de empleo es algo que demuestra la última Encuesta de Población Activa (EPA). Castellón ganó durante el 2025 casi 18.000 trabajadores asalariados (al cierre del año eran 247.800 frente a los 230.000 del diciembre del 2025), y si se analizan con más detalle los datos la conclusión es clara: los profesionales que trabajan para el sector público se dispararon el año pasado por encima del 21%, mientras que los que lo hacen para la empresa privada crecieron mucho menos, un 5,3%.

Un 58% más en diez años

En números absolutos, ayuntamientos, consellerias, diputación o Estado crearon durante el 2025 en Castellón 7.400 nuevos puestos de trabajo o, lo que es lo mismo, una media de 20 al día, con lo que la cifra total de empleados públicos alcanza ya los 42.000. Y otro dato más: en los últimos diez años, la nómina de asalariados públicos ha aumentado un 58%, desde los 26.600 del 2015 a los 42.000.

Buena parte del éxito de la creación de empleo pivota alrededor de las administraciones y, en estos momentos, Castellón ya tiene casi tantos funcionarios como emprendedores. Los empresarios son 42.100 en la provincia, apenas un centenar más que los asalariados públicos. Hace diez años, en cambio, la situación era totalmente distinta y los autónomos eran muy superiores en número a los funcionarios.

La EPA demuestra que la máquina de generar empleo público está más engrasada que nunca y la elevada precariedad del empleo en el sector privado ha provocado que la administración sea uno de los destinos profesionales más codiciados. Y la fiebre por ser funcionario continúa. Uno de cada tres valencianos de entre 18 y 55 años se plantea iniciar una oposición en un futuro próximo, según las conclusiones de un reciente estudio elaborado por Opositatest.

Y, ¿por qué cada vez más profesionales intentan conseguir una plaza en la administración? Entre los principales motivos está la estabilidad económica y laboral frente la precariedad del sector privado, pero también las mejoras salariales y sueldos mucho más predecibles, con progresión por antigüedad; o mejores condiciones laborales, como conciliación, permisos y una mayor seguridad.

En cuanto a las administraciones y sectores por los que más se decantan por los futuros funcionarios, la Generalitat, especialmente las áreas de sanidad y educación, lidera el interés de los aspirantes, seguidas de las plazas que convoca el Estado (administración general, Fuerzas de Seguridad o Justicia) y los ayuntamientos.

El gran relevo

Para quienes estén pensando en opositar y encontrar un empleo para toda la vida llega otra buena noticia. España se encuentra en estos momentos en el umbral de lo que los expertos califican como «el mejor momento de la historia» para lograr un empleo como funcionario: en los próximos cuatro años, se prevé la jubilación del 60% de la plantilla actual de la administración pública, ya que buena parte de los funcionarios que ingresaron en las décadas de los 80 y 90, durante la modernización del Estado, están alcanzando la edad del retiro. Y eso provocará la convocatoria de miles de plazas.