Hackean el canal oficial de Youtube de la Diputación de Castellón
El servicio de Informática de la institución provincial trabaja para recuperar la cuenta
La Diputación de Castellón ha sido víctima de un ciberataque que ha dejado fuera de servicio la cuenta de Youtube de la institución provincial, donde se publican los distintos contenidos audiovisuales y se retransmiten en directo las sesiones plenarias.
Así lo han confirmado fuentes de la institución provincial, desde la que han señalado que el servicio de Informática se encuentra trabajando desde que se detectó el incidente para tratar de restablecer la cuenta, a la que se limita el alcance del hackeo, y permitir acceder al contenido con normalidad.
Sin previsión para restablecer el servicio
En concreto, la Diputación está ya en contacto con Google, a la que pertenece Youtube, para acreditar su identidad y recuperar el canal, aunque indican que el procedimiento que sigue en estos casos el gigante tecnológico lleva su tiempo y desconocen cuánto se alargará.
Aún así, aseguran que en el peor de los casos existe una copia del contenido albergado en el canal, en el que se incluyen actos y sesiones plenarias de distintas legislaturas, por lo que se podría proceder a la apertura de uno nuevo sin perder el material albergado en Youtube.
El ciberataque ya afectó a la retransmisión del último pleno, el pasado martes 20 de enero, que se tuvo que realizar por medios alternativos. También se ofreció en streaming el contenido de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h
- Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
- El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
- El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen
- Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón
- En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón