Hackean el canal oficial de Youtube de la Diputación de Castellón

La Diputación de Castellón ha sido víctima de un ciberataque que ha dejado fuera de servicio la cuenta de Youtube de la institución provincial, donde se publican los distintos contenidos audiovisuales y se retransmiten en directo las sesiones plenarias.

Así lo han confirmado fuentes de la institución provincial, desde la que han señalado que el servicio de Informática se encuentra trabajando desde que se detectó el incidente para tratar de restablecer la cuenta, a la que se limita el alcance del hackeo, y permitir acceder al contenido con normalidad.

Sin previsión para restablecer el servicio

En concreto, la Diputación está ya en contacto con Google, a la que pertenece Youtube, para acreditar su identidad y recuperar el canal, aunque indican que el procedimiento que sigue en estos casos el gigante tecnológico lleva su tiempo y desconocen cuánto se alargará.

Mensaje que aparece al acceder al contenido de la Diputación en Youtube. / MEDITERRÁNEO

Aún así, aseguran que en el peor de los casos existe una copia del contenido albergado en el canal, en el que se incluyen actos y sesiones plenarias de distintas legislaturas, por lo que se podría proceder a la apertura de uno nuevo sin perder el material albergado en Youtube.

El ciberataque ya afectó a la retransmisión del último pleno, el pasado martes 20 de enero, que se tuvo que realizar por medios alternativos. También se ofreció en streaming el contenido de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).