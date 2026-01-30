Jessica Miravete, alcaldesa de Azuébar: «Es raro que una familia no haya tenido un problema con un jabalí»

«Estamos rodeados de zonas forestales y dos parques naturales. Es raro que alguna familia no haya tenido un problema con un jabalí». Así se ha expresado este viernes la alcaldesa de Azuébar y presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, Jessica Miravete, en el I Desayuno Informativo de la Federación de Caza de la Comunitat, foro que abordó la plaga de cerdos salvajes, la seguridad vial y el papel social de la caza.

Ella misma tuvo una experiencia personal en una autovía, hecho que evidencia que el problema no se limita a las vías secundarias. Como ha publicado este diario, solo en 2025 se registraron más de 400 accidentes de tráfico con jabalís en la provincia de Castellón, algunos de graves consecuencias.

"Hemos perdido más de 10 años"

En el foro se analizó la superpoblación de jabalís y otros ungulados, un fenómeno que se arrastra tras años de falta de planificación. Así, el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, Albert Ituren, lamentó que «estamos en una situación de guerra. Hubo mucha miopía con el problema de la sobrepoblación y no se actuó. Ahora tenemos más herramientas pero hemos perdido más de 10 años».

La presidenta de la Federación, Lorena Martínez, ha recordado los años de incertidumbre vividos por el sector: “Durante ocho años del anterior gobierno autonómico hemos estado viviendo una falta de respuesta ante las problemáticas”.

Cambio de paradigma

Por su parte, el director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat valenciana, Luis Gomis, ha defendido el cambio de paradigma del Consell: “Estamos heredando muchos problemas causados por la no gestión, como la prohibición de cebar, que ha impedido una gestión correcta. Hemos sido pioneros con el decreto de control de ungulados y hemos aprobado un decreto ley en tiempo récord”. Gomis ha subrayado el apoyo institucional al sector: “No nos avergonzamos de nada. Estamos aquí para apoyar a este sector y para acercar la caza a la sociedad”.

Desayuno informativo de la Federación de Caza de la Comunitat. / Federación de Caza

Animalistas

El delegado de la Federación en Castellón, Juanjo Ferrer, ha explicado la situación en el Desert de les Palmes: “Se han contabilizado unos 1.200 animales en algo más de 3.000 hectáreas, con muchos problemas para zonas pobladas”. Además, ha recordado episodios de conflictividad con grupos animalistas que demuestran la falta de apoyo de las administraciones anteriores. "Nos hemos encontrado con manifestaciones para impedir la entrada de las realas, disparos de cohetes y situaciones muy tensas. Si no se hace pedagogía sobre la importancia de la caza, seguiremos igual", advierte Ferrer.

Carne de caza

Durante el debate también se ha abordado la necesidad de impulsar la industria de la carne de caza como elemento de apoyo económico y de sostenibilidad. El alcalde de Alfarrasí y presidente de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida, Ismael Sanvíctor, ha defendido fomentar el consumo: “Es importante concienciar sobre comer carne de caza y desarrollar una industria que apoye esta actividad”. Juanjo Ferrer, por su parte, ha añadido: “Es una carne sana y libre de antibióticos. Hay muchos cazadores con congeladores llenos sin saber qué hacer con la carne”.

Limpieza y accesibilidad de los montes

La falta de coordinación entre administraciones, gestores del monte y sector cinegético ha sido señalada como una de las grandes debilidades actuales. Ismael Sanvíctor ha remarcado que “el monte está impracticable” y que mantener estructuras como las realas implica elevados costes: “Todos los actores que nos encargamos de esto no estamos suficientemente coordinados. Tenemos que avanzar hacia un objetivo claro, que es el control de la sobrepoblación”. La alcaldesa de Azuébar también advertía de la relación entre incendios y desplazamiento de fauna hacia zonas habitadas.

Asimismo, Sanvíctor ha puesto el foco en la realidad de las comarcas interiores: “De noche es prácticamente imposible ver un jabalí a tiempo. Las carreteras secundarias son estrechas y mal iluminadas, y cualquier señalización que nos ayude será positiva”.