La lista de espera baja en el 80% de cirugías más comunes en Castellón

La demora quirúrgica ha descendido en la provincia de Castellón en el último año. Según el balance publicado esta semana por la Conselleria de Sanitat, el tiempo de espera se ha reducido en el 80% de las cirugías más comunes, una mejora que se refleja especialmente en el Hospital General de Castellón, donde casi un millar de personas menos aguardan una intervención.

Bajan los pacientes pendientes de cirugía

En el centro de referencia provincial, la bajada se ha producido en 11 de las 13 operaciones más frecuentes. Únicamente ha aumentado levemente el número de pacientes en lista de espera para una cirugía de varices, mientras que en el caso de los juanetes la cifra se mantiene estable. En el resto de procedimientos habituales, la tendencia es a la baja.

Imagen de archivo de una práctica quirúrgica. / MATIAS SEGARRA

Bajan los días de espera

En términos globales, la demora media para someterse a una intervención quirúrgica ha pasado de 155 a 119 días en el último año. En ocho de las 13 cirugías más frecuentes se ha reducido el plazo medio de espera. Entre ellas figuran operaciones tan comunes como las cataratas (de 65 baja a 38 días), la hernia inguinal, la colocación de prótesis de cadera y rodilla, las artroscopias, la extirpación de la vesícula, los juanetes o el quiste pilonidal. Por el contrario, los tiempos han aumentado para intervenciones de túnel carpiano, próstata, fimosis, varices y extracción de amígdalas.

Los datos, no obstante, muestran una gran variabilidad en función del tipo de cirugía. En un extremo se sitúan intervenciones como la fimosis, con una demora media de 314 días, o la extirpación de amígdalas, con 149. En el otro, procedimientos con esperas inferiores a un mes, como el túnel carpiano, con 28 días, o la cirugía de vesícula, con una media de 30 días.

Tiempo media de espera para las operaciones. / Juan Carlos Gozalbo

Factores que influyen

Esta diferencia responde a múltiples factores. La demora quirúrgica depende tanto del número de pacientes en espera como de los recursos disponibles, entre ellos quirófanos, cirujanos, anestesistas o camas hospitalarias, así como de la complejidad de la patología o de la gestión de las listas. También influye la especialidad médica implicada. Así, mientras la fimosis depende de cirujanos pediátricos, el túnel carpiano recae en traumatología, lo que condiciona los plazos según la disponibilidad de profesionales.

El perfil de la población es otro elemento clave. En una provincia envejecida, resulta lógico que se concentren más intervenciones de cataratas que de fimosis. De hecho, solo en el Hospital General más de medio millar de personas esperan ser operadas de cataratas, frente a un único paciente en lista para fimosis. A ello se suman los planes de choque y las derivaciones a otros centros para aliviar la presión en determinadas cirugías.

Otros hospitales

La evolución es similar en otros hospitales de la provincia. En el Hospital de la Plana de Vila-real, la demora ha bajado en ocho de las 11 cirugías más frecuentes. Las listas de espera más numerosas corresponden a la hernia, con casi 150 pacientes, y a las amígdalas, con 101. Los plazos oscilan entre los 159 días para una fimosis y los 45 de un túnel carpiano. En Vinaròs, el 70% de las intervenciones más habituales también reducen su demora media. Hay que recordar que los datos corresponden a términos medios, pues las cirugías urgentes tienen prioridad y acortan plazos.

Cataratas

La especialidad que más pacientes tiene en lista de espera en la provincia de Castellón es cataratas, con cerca de un millar de pacientes. La demora media oscila entre los 38 días del Comarcal de Vinaròs y el General de Castellón a los 34 del Provincial. En el conjunto de la Comunitat, la demora media es de 38 días, la cifra más baja desde 2020, en que llegó a situarse en 76 días.