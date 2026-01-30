Localizan un gigantesco jabalí en la avenida del Mar de Castelló

Un gigantesco jabalí ha sido localizado este viernes en la avenida del Mar de Castelló. A escasos metros del carril bici y de la arteria de circulación que conecta la ciudad con su distrito marítimo, este ejemplar de cerdo salvaje yacía muerto sin signos de haber sido atropellado y en plena crisis sanitaria tras haberse localizado un foco de peste porcina en Cataluña que ha llevado a la Conselleria de Medio Ambiente a activar un plan de choque.

Imagen del jabalí muerto. / GABRIEL UTIEL BLANCO

No es la primera vez

La presencia de jabalíes en vías urbanas o interurbanas supone un peligro para la seguridad vial, ya que pueden provocar accidentes al cruzar la calzada de forma inesperada. De hecho, este verano ya fueron avistados en plena rotonda de la Avenida del Mar, el punto que conecta ambas zonas de la ciudad. Varios conductores y peatones que pasaban por allí un sábado por la noche no dudaron en grabar y fotografiar el insólito momento, compartiendo algunas de estas imágenes con Mediterráneo.

Un riesgo para el tráfico

De hecho, la Conselleria de Medi Ambient ha instalado en agosto dos jaulas-trampa para jabalíes en la la zona de la Marjaleria, las primeras que se colocan en Castelló. Unos dispositivos que buscan controlar la actual superpoblación de estos animales, que ocasionan daños en explotaciones agrícolas, molestias en zonas habitadas y riesgos para la circulación, pues solo este año se han registrado 400 siniestros con jabalíes en la provincia de Castellón, algunos con graves consecuencias, como ha publicado esta semana este rotativo.

¿Qué ha pasado con el jabalí?

Un deportista pasa junto al cadáver del jabalí este viernes / GABRIEL UTIEL

El destino del animal es una incógnita por el momento. Fuentes de la concejalía de Policía del Ayuntamiento de Castelló han confirmado haber recibido un aviso, si bien la Policía Local no ha podido localizarlo. Mediterráneo sí pudo desplazarse al lugar y fotografiar el animal. Desde la Conselleria de Medio Ambiente han señalado que con tanta sobrepoblación es un hecho relativamente habitual el hallar jabalís muertos y que en estos casos se activa el 112 y dependiendo de si es un atropello o un animal muerto se activa el protocolo. En este caso en concreto, informan, lo ha retirado Conselleria y se han hecho cargo ellos.