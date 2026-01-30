Un menú de lujo por menos de 50 euros: el restaurante Michelin más barato de la Comunitat está en Castellón

Disfrutar del paladar sin que sufra demasiado el bolsillo es posible. Y muy cerca de casa. El restaurante de la Guía Michelin con el menú más barato de la provincia y de toda la Comunitat Valenciana se encuentra en Castellón.

La ubicación de uno de los templos gastronómicos incluido en la afamada guía, en las comarcas del norte, ha sido desvelada en un reciente recopilatorio lanzado por la entidad que concede los premios y que revela a los foodies dónde pueden comer de lujo incluso por menos de 60 euros, en el caso de Castellón, incluso por menos de 50.

¿Dónde pueden cumplir su sueño los más sibaritas? Pues en un callejón cercano a la plaza parroquial de Vinaròs, presidida por la iglesia de la Asunción, ofrece su singular repertorio gastronómico el joven chef Rubén Miralles. Especialista en cocina de mercado creativa, aporta una nueva mirada sobre los productos de la tradición local, con guiños a los sabores árabes, peruanos o asiáticos.

Rubén Miralles se proclamó nueva estrella Michelin en Castellón a finales de noviembre de 2025. / Mediterráneo

Rubén ha recibido con entusiasmo la buena nueva de figurar en este catálogo que a buen seguro será visitado por muchos. La Guia Michelin destaca entre los menús propuestos por Miralles el Producte, de 49 euros, y el Amarant, de 56 euros. El primero, "disponible todos los días" se compone de seis pases, y rinde culto a los productos de la huerta y al mar, e incluye pan artesano y aceite de oliva virgen extra. El segundo es un menú degustación diseñado para veganos y requiere reserva con 24 horas de antelación.

Así es el Menú Producte de 49 euros

Como explica el propio Miralles, "es una propuesta ideal para conocer una cocina construida sobre el producto local y de proximidad. Una cocina sincera, desarrollada sobre su sabor, su integridad y su potencial". Su veresión incluye platos de temporada y por ello va actualizando el menú, con alimentos de la huerta y el mar. Son snacks, salados, prepostre refrescante y postre.

El Menú Amarant, por 56 euros y bajo reserva

El cocinero lo define como "una alternativa culinaria vegana que da respuesta a los cambios en los estilos de vida y los hábitos alimentarios de la sociedad". En definitiva, es "un completo recorrido por materias primas, sabores y texturas de origen vegetal, sin renunciar a la exigencia gastronómica que distingue nuestra carta". Incluye dos snacks, AOVE y pan artesano, y varios platos:

Ensalada de caballa.

Caballa marinada, gazpacho de lechuga, almendra y salpicón.

Alcachofa km0.

Alcachofa confitada, sus chips, brandada y sifón de patata.

Arroz cremoso.

Arroz cremoso de calamar encebollado y su "all i oli".

Principal a elegir:

Opción de pescado.

Opción de carne.

Disponibles otras opciones con suplemento.

El dulce:

Cremoso de "cremaet" de Vinaròs y espuma de coco.

Crema de limón y frutos rojos.

Disponibles otras opciones con suplemento.

*Horario de mediodía hasta las 14:30 y cena hasta las 21:30.

El mapa de los menús Michelin más económicos (ordenados)

Foto de familia de los nuevos establecimientos 1 Estrella Michelin. / Mediterráneo

Aquí puedes consultar todas las opciones más baratas recomendada por la Guía. El de Rubén Miralles, en Vinaròs, ocupa el noveno puesto, dentro del Top 10.

Prodigi (Barcelona) 📍 Menú mediodía — 38 € (entrada + primero + segundo + postre) Silabario (Vigo) 📍 Menú Berbés — 41 € (aperitivo, primero, segundo, postre) Chirón (Valdemoro, Madrid) 📍 Menú Ejecutivo — 43 € (aperitivos, principal, postre) Les Moles (Ulldecona, Tarragona) 📍 Menú Tradición — 49 € (tres aperitivos, cuatro platos, postre) Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón) 🍽 Menú Producte — 49 € 🍽 Menú Amarant — 56 € (vegano — opcional) Alquimia - Laboratorio (Valladolid) 📍 Menú Noradrenalina-Adarsa — 50 € En la Parra (Salamanca) 📍 Menú Concepto Charro — 50 € Ikaro (Logroño) 📍 Menú Corto — 50 € Garena (Dima, País Vasco) 📍 Menú Taberna — 48 € (informal, espacio taberna) Citrus del Tancat (Alcanar) 📍 Menú Lo Canar — 55 € La Tasquería (Madrid) 📍 Menú Cabeza — 55 € Fogony (Sort, Pirineos) 📍 Menú Km 0 — 55 € Hofmann (Barcelona) 📍 Menú Semanal de Mediodía — 56 € Trigo (Valladolid) 📍 Menú Como en Casa — 58 €

Los precios indicados no incluyen bebidas, y en muchos casos son menús de mediodía disponibles solo ciertos días (consulta siempre con el restaurante antes de reservar).