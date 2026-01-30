La prórroga presupuestaria del Consell deja en el aire refuerzos clave en los servicios sociales municipales en Castellón

La falta de presupuestos autonómicos ya tiene efectos directos en los servicios sociales de proximidad. La Generalitat ha comunicado a los ayuntamientos la suspensión de las adendas del contrato programa para 2026, una decisión que, según el PSPV-PSOE, bloquea la mejora de la atención social municipal y deja sin refuerzos a los equipos que trabajan con las personas más vulnerables.

Municipios sin margen para reforzar la atención social

La secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, ha denunciado que la prórroga presupuestaria del Consell está impidiendo a los ayuntamientos incorporar nuevo personal, ampliar jornadas y reforzar equipos en áreas clave como la dependencia, las valoraciones sociales o la atención a situaciones de especial vulnerabilidad.

Según ha explicado, la propia Generalitat ha reconocido oficialmente que no hay crédito disponible para aprobar las adendas del contrato programa de servicios sociales en 2026, una situación que atribuye a la incapacidad del Consell para sacar adelante unos presupuestos.

Profesionales y programas en el punto de mira

La paralización afecta directamente a la llegada de profesionales esenciales a los servicios sociales municipales: trabajadoras y trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, técnicos de igualdad, personal administrativo, asesores jurídicos o técnicos de integración, entre otros perfiles.

Además, quedan bloqueados programas fundamentales para la ciudadanía como el Servicio de Ayuda a Domicilio y el SAD dependencia, Menjar a casa y Major a casa, la atención a personas mayores y enfermos de Alzheimer, los programas de igualdad y diversidad LGTBI, Pangea, la inclusión social en verano, la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia o los programas de autonomía personal para personas con discapacidad.

Para los socialistas, esta congelación pone en riesgo la calidad y continuidad de la atención social de proximidad.

Menú del programa Menjar a Casa. / RUI VIEIRA

“Congelar las adendas es congelar la atención social”

Garrido ha advertido de que el contrato programa se creó precisamente para garantizar una financiación estable de los servicios sociales municipales y adaptarse cada año a unas necesidades sociales crecientes. “Congelar las adendas es congelar la atención social”, ha señalado, alertando de que los primeros efectos de esta parálisis ya se están notando en los ayuntamientos y en las personas que esperan una valoración de dependencia o una atención adecuada.

Críticas al bloqueo de la financiación

Desde el PSPV también se critica que esta situación se agrave por la renuncia del Partido Popular a defender una financiación justa para la Comunitat Valenciana. “No se puede negar más recursos del Estado y, al mismo tiempo, decir a los ayuntamientos que no hay dinero para los servicios sociales”, ha insistido Garrido.

Finalmente, la dirigente socialista ha señalado que la debilidad del Consell está siendo pagada por los municipios y por las personas más vulnerables, y ha reclamado que se ponga fin al bloqueo presupuestario que, a su juicio, está lastrando los servicios públicos básicos.