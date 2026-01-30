Sanitat recibe más de 3.200 solicitudes para optar a las 902 plazas de difícil cobertura, 94 de Vinaròs

La Conselleria de Sanitat ha recibido más de 3.200 solicitudes para optar a 902 plazas de dificil cobertura en la Comunitat, de las que 94 corresponden al departamento de Vinaròs. Un dato dado a conocer este viernes, en el transcurso de la visita de la secretaria autonómica de Sanitat, Asunción Perales, al Hospital de Vinaròs donde presentó la nueva estructura directiva del centro.

Asunción Perales ha destacado “la gran aceptación que ha tenido este proceso selectivo, que tiene como objetivo garantizar la equidad asistencial en todo el Sistema Valenciano de Salud y la retención del talento ya que se prioriza la experiencia en los puestos de igual categoría y/o especialidad”. En total se han presentado 3.227 solicitudes de profesionales para 902 plazas, que fueron convocadas el pasado diciembre para distintos departamentos de salud de la Comunitat. De ellas, más del 10% corresponden al departamento de salud de Vinaròs. En concreto, se trata de 86 puestos para facultativos y 8 para enfermería tanto en atención hospitalaria como en primaria.

En concreto, las plazas convocadas en el Departamento de Salud de Vinaròs van dirigidas a especialistas facultativos y de enfermería para cubrir puestos tanto en el Hospital de Vinaròs, como en los centros de salud y consultorios de Alcalà de Xivert, Benicarló, Forcall, Traiguera y Morella.

Inversiones

Asimismo, la secretaria autonómica de Sanitat destacó las inversiones en personal e infraestructuras para el departamento. De este modo, Perales recordó que las obras del segundo centro de salud ya están en ejecución con un presupuesto de unos 8 millones de euros. Este centro será "sanitario integrado", lo que significa que, además de los servicios básicos, incluirá especialistas en oftalmología, traumatología y sala de yesos.

También se está preparando la ampliación de las consultas externas del propio hospital, con la creación de 18 nuevos locales para mejorar la accesibilidad en especialidades críticas.

Nueva directora del departamento

La visita sirvió para presentar oficialmente a la doctora Ana Castillejo como nueva responsable del departamento de salud de Vinaròs. También se dio la bienvenida a Ana Teijelo en su nuevo cargo como directora general de Atención Hospitalaria, tras haber dirigido en los últimos años el departamento de salud 01. También ha estado presente el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón, Raul Ferrando. Todos ellos han mantenido una reunión con el equipo directivo del del departamento de salud.

Perales subrayó la importancia del nuevo modelo organizativo a través de la Agrupación Sanitaria de Vinaròs, que cuenta con la colaboración de los hospitales General y Provincial de Castellón, con el fin de optimizar recursos y mejorar la atención en la zona.

Los aspirantes han presentado telemáticamente una solicitud por cada una de las categorías y/o especialidades en las que quieren participar, en una segunda fase se procederá a la elección del destino.

Lista de espera quirúrgica

Por otro lado, Asunción Perales ha agradecido la responsabilidad de todos los profesionales del departamento cuya lista de espera quirúrgica se mantiene en diciembre de 2025 en 59 días de media, siendo inferior a la media de la Comunitat Valenciana que es de 88 días.

“Este esfuerzo y compromiso de los sanitarios tiene un reflejo directo en la calidad de vida de los pacientes de este departamento”, ha concluido la secretaria autonómica.