La UE da un nuevo paso para la esperada subasta de la cogeneración cerámica

La Unión Europea posibilita desbloquear uno de los problemas enquistados en el sector de la cogeneración, del que forma parte una buena parte de la industria cerámica de Castellón. La Comisión Europea ha aprobado una ayuda de 3.100 millones de euros para apoyar la producción de electricidad generada a partir de esta vía.

El director general de la asociación Acogen, Javier Rodríguez, señala que la primera subasta "será en el primer semestre para 1.200 megavatios". Un procedimiento anunciado hace más de cuatro años, y que todavía no se había conseguido concretar. La subasta será un incentivo para modernizar las instalaciones, que al cumplir 25 años dejan de percibir retribuciones. Castellón concentra la mitad de la potencia de cogeneración en la Comunitat Valenciana.

Recortes en la retribución regulada

No es el único frente en el que trabaja Acogen. La entidad lucha para evitar el recorte previsto por el Gobierno a la retribución regulada de la cogeneración para el periodo 2026-2031. Según la patronal azulejera, Ascer, este cambio supondría un descenso de ingresos de 30 millones de euros anuales para la cerámica. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio la razón al punto de vista de Acogen, que considera que los cálculos retributivos son erróneos.