Valfortec se alía con el gigante Jinko Solar para implementar baterías de almacenamiento en sus parques solares

La empresa castellonense Valfortec se ha convertido en una de las pioneras en la construcción de parques solares híbridos al incorporar el almacenamiento energético con baterías en sus nuevas plantas fotovoltaicas gracias a la alianza con la empresa Jinko Solar, líder mundial en la construcción de módulos fotovoltaicos y ahora también en baterías de almacenamiento. El almacenamiento energético ha despegado en España de manera definitiva, acelerado a raíz del apagón de abril de 2025 en todo el sistema eléctrico nacional, que ha obligado al gobierno a desbloquear las autorizaciones a fin de facilitar la regulación energética.

Gracias a este sistema conformado por baterías de litio, las instalaciones fotovoltaicas pueden almacenar energía para poder verterla a la red en periodos del día en los que no hay radiación solar, y por lo tanto, producción de energía. De esta manera, el mercado eléctrico español conseguirá ganar en competitividad y seguridad, favoreciendo aún más la penetración de energías renovables y contribuirá a mejorar la estabilidad de la red.

Valfortec, uno de los actores más destacados en el sector fotovoltaico nacional, se ha situado entre las empresas pioneras a la hora de dotar a sus plantas fotovoltaicas con las soluciones más innovadoras y punteras del sector. Prueba de ello es la implementación de sistemas de almacenamiento con baterías en diferentes proyectos como Trencaes en Onda o en Picassent.

Andrés Roig, responsable de almacenamiento energético de Valfortec y Daniel Peña, Head of Sales Iberia de Jinko Solar Co., / Mediterráneo

Para llevar a cabo esta estratégica acción de hibridación, la firma castellonense ha apostado por un destacado partner del sector energético como es Jinko Solar. La firma asiática, especialista en la fabricación de paneles fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento, colaborará con Valfortec en un amplio paquete de parques fotovoltaicos que cuenten con este tipo de sistemas gracias a un acuerdo recientemente sellado.

Andrés Roig, responsable de almacenamiento energético de Valfortec y Daniel Peña, Head of Sales Iberia de Jinko Solar Co., Ltd., han rubricado en Madrid el contrato a través del cual la firma china se convierte en suministrador oficial de baterías de almacenamiento para la empresa castellonense. Los primeros equipamientos de almacenamiento de Jinko Solar llegarán a la Comunitat Valenciana en breve y se instalarán en los parques de Onda y Picassent durante el ejercicio de 2026. Las baterías, fabricadas con litio y contando con la mayor innovación, fiabilidad y seguridad del sector, permitirán almacenar entre 8 y 10 MW de potencia entre las dos plantas.

El mayor fabricante de paneles del mundo

Jinko Solar colabora desde hace tiempo con Valfortec a la hora de ejecutar proyectos fotovoltaicos, ya que la firma internacional le suministra módulos fotovoltaicos. Estos están implementados en la gran mayoría de las plantas ejecutadas en Japón, Chile, Reino Unido o el propio mercado doméstico, España. Italia, que es el nuevo mercado internacional de Valfortec, también contará con módulos del gigante asiático. Debido a esta relación, Valfortec ha confiado también en Jinko Solar a la hora de aplicar las baterías a sus nuevos parques híbridos dentro del marco del futuro renovable a corto y medio plazo.

Jinko Solar es el fabricante de paneles fotovoltaicos más importante del mundo, ya que es el líder indiscutible respecto a suministro anual. Solo el pasado ejercicio 2024 distribuyó internacionalmente casi 100 GW. Con una consolidada trayectoria en la distribución de módulos, ahora están inmersos en una competitiva estrategia de distribución de baterías.