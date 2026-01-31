La factura de la obra pública en Castellón en 2025: cuánto licitó cada administración

La licitación de obra pública echa el freno en Castellón al caer, durante el 2025, un 16% y alejarse del récord que se batió el año anterior gracias a las infraestructuras ferroviarias que se encuentran en desarrollo en la provincia.

La Asociación de Empresas Constructoras y Consesionarias de Infraestructuras (Seopan) arroja, en su balance anual, que durante el 2025 al completo se licitaron obras públicas en el territorio castellonense por valor de 292,21 millones de euros, lo que implica un descenso de casi 57 millones respecto a los 349,07 millones del 2024.

El mayor retroceso, en términos relativos, se produce en las contrataciones puestas en marcha desde la Generalitat valenciana, pues reducen un 25% su montante, al quedar en 22,17 millones, siete menos en un año.

El Gobierno central también sufre una caída importante en las licitaciones, pues queda en 83,5 millones de euros, un 20% por debajo de los 105 que licitó durante el ejercicio del 2025.

Tirón de las entidades locales

Las entidades locales, en las que se incluyen los ayuntamientos y la Diputación Provincial, son las que arrojan una perspectiva más optimista en cuanto a la licitación de obra pública, ya que por un lado registran el menor retroceso interanual, con un 13%. Al mismo tiempo, mantienen la cuantía más elevada de dinero destinado a este tipo de inversiones, con 188,53 millones de euros. Es decir, seis de cada diez euros licitados durante el 2025 corresponden a este tipo de administraciones.

Licitación de obra pública en Castellón

Si se amplía la mirada en el tiempo, el Consell marcó en el 2025 su cuantía más baja en los últimos cinco años, si bien cabe apuntar que el ejercicio estuvo marcado por los trabajos de recuperación de la vecina provincia de Valencia tras la dana del 2024.

El Gobierno central, por su parte, marcó su segunda cifra más baja en el lustro, mientras que los ayuntamientos destinaron el segundo montante más elevado de este periodo a obra pública.

Con todo, la cuantía global de la licitación vuelve a niveles cercanos al 2023, situándose justo en la mitad si se ordenan las de los últimos cinco ejercicios.

2026, un año clave

Este año, sin embargo, podría suponer un punto de inflexión y recuperar el crecimiento en la licitación pública en la provincia al estar contemplado el despegue de diferentes infraestructuras claves y de gran envergadura en el territorio.

Como ya recogió este diario, está previsto que se proceda a la contratación de obras como el nuevo Hospital General Universitario o la ronda Oeste de Castelló de cara a cerrar la circunvalación, lo que dispararía la inversión del Consell.

Asimismo, el Gobierno tiene previstas inversiones durante el 2026 en el marco de los trabajos del corredor mediterráneo, además de estar pendientes otras en el ámbito de la mejora de la red de carreteras.

Por su parte, las entidades locales impulsarán iniciativas como la reforma del Mercat Central de Castelló o las inversiones en carreteras e infraestructuras hídricas de la Diputación.