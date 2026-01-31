Castellón se moviliza por una adolescencia libre de móviles: cuándo es y por qué ir
La provincia se suma al movimiento global el 7 de febrero y marchará 5 kilómetros en la capital para visibilizar la necesidad de desengancharse de los dispositivos digitales
Solo necesitan tu atención, no tu móvil o la conexión más importante no tiene contraseña o las pantallas devoran a tus hijos son algunos de los lemas de la Asociación de Familias por una Adolescencia Libre de Móviles (ALM) que el próximo sábado 7 de febrero se moviliza en Castellón para «promover un retraso en el uso de smartphones y otros dispositivos digitales». Lo explica Denisa Anusca, portavoz de ALM en Castellón, que avanza que «es el momento de salir a la calle y alzar la voz por nuestros adolescentes».
Por ello convocan a las familias a las 12.00 horas en el Palau de la Festa de la capital «para participar juntos en una caminata muy especial de 5 kilómetros bajo un lema claro y poderoso que pide Caminar en vez de navegar (Walk instead of scroll)».
«Cada día, sin darnos cuenta, nuestros dedos recorren en la pantalla aproximadamente 128 metros haciendo lo que se denomina scroll. Y eso, multiplicado por todos los días de febrero… nos lleva exactamente a 5 kilómetros, que queremos recorrerlos con los pies, no con los dedos; con personas, no con pantallas; con familia, amigos y conciencia».
Una marcha en todo el mundo
La marcha, simultánea en muchas ciudades del mundo, desde València, Barcelona, Madrid, París o Londres o Roma, nace como una «reivindicación, una llamada a la acción, un an acto de visibilidad frente a un problema que ya no podemos seguir normalizando: la sobreexposición a pantallas y sus consecuencias en la salud física, mental y emocional de nuestra adolescencia», explica Anusca.
«Queremos decir alto y claro que existen alternativas saludables: caminar, conversar, mirarnos a los ojos, compartir tiempo real, recuperar la presencia, la familia, la calle», dice la portavoz de la entidad en Castellón, con asociados en la capital, Vila-real, la Vall, Altura, Vinaròs, Burriana y Benicàssim, entre otros municipios.
