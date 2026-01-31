Diana Morant promete que topando los alquileres en Castellón "bajarán un 8%"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este sábado en declaraciones a Mediterráneo que si llega a la presidencia de la Generalitat Valenciana intervendrá el mercado de la vivienda. Ha asegurado que de limitar por ley los precios del alquiler en zonas tensionadas, algo que ya ha llevado a cabo el Gobierno Foral de Navarra, de su partido, los alquileres en Castellón y el resto de la Comunitat podrían bajar "un 8%".

"Vamos a intervenir el mercado de la vivienda, igual que en otros momentos recientes hemos tenido que intervenir [...]. Pues ahora igual. Ahora hay un fallo de mercado, el mercado no está respondiendo a la necesidad real que tienen las familias y la gente joven, de acceso a la vivienda. Y es muy fácil intervenir a día de hoy, tan fácil como aplicar la Ley de Vivienda", ha considerado Morant.

"En Navarra, más de 300 municipios han podido acogerse a esta medida de las zonas tensionadas, de manera que han podido topar los precios del alquiler de la vivienda y han bajado un 8%. Nosotros, en Castellón, podríamos tener esta medida, podríamos topar en las zonas tensionadas el precio de la vivienda y podríamos estar hablando de un 8% menos de pago del alquiler de las viviendas en vez de esta subida constante que está ofreciendo el mercado", ha profundizado la secretaria general del PSPV.

Para Morant, su "compromiso" con la vivienda "de manera inmediata, aprobar y aplicar la Ley Estatal de Vivienda en la Comunitat Valenciana".

Primer paso del proyecto político del PSPV

La también ministra de Ciencia y Universidades ha abierto este sábado por la mañana en Castelló un ciclo de charlas junto a compañeros de filas y representantes de la sociedad civil por toda la Comunitat. El objetivo de Morant es conformar de esta manera, con una temática abordada en cada cita, las líneas generales de su proyecto político para recuperar el Consell en las próximas elecciones autonómicas, previstas en principio para 2027.

En Castelló, alrededor de 200 simpatizantes se han congregado en el Museu de Belles Arts para escuchar las propuestas de Morant, que ha abordado las políticas sociales. Tras haber recorrido la Comunitat, ha recordado que en mayo realizarán una conferencia política en Alicante para convertirse "en el proyecto alternativo".

"Los socialistas valencianos abrimos nuestro trabajo, que queremos hacer con la sociedad, para conformar este proyecto alternativo al Consell de Pérez Llorca, un proyecto que salga de la calle, de los vecinos", ha insistido, al tiempo que ha aseverado que en la Comunitat hay un enfrentamiento entre "dos modelos de sociedad distintos".

Críticas a la gestión social del Consell

Morant ha criticado los retrocesos en materia de dependencia del actual gobierno valenciano, con "más de 3.000 personas que han muerto sin haber sido valoradas" y con 14.000 personas "pendientes de valoración para poder recibir la ayuda".

"Denunciamos el abandono que tienen los ayuntamientos y los trabajadores sociales precisamente por parte del Consell, que al grito de demanda de más recursos de los ayuntamientos ya ha contestado que no va a cubrirlo con los presupuestos prorrogados con Vox", ha recalcado.

La situación de Rodalies

En cuanto a otros asuntos, Morant también ha respondido a preguntas de este diario sobre la crisis ferroviaria que afronta España, y en concreto en Castellón sobre el estado del servicio de Rodalies y media distancia.

Después de que se haya sabido que Renfe ha decidido que una remesa de 211 trenes nuevos, parte de ellos fabricados en la Comunitat, se destinen a Barcelona y Madrid, y cuestionada por el sitio que tiene la Comunitat en el mapa ferroviario, para Morant la autonomía ocupa "un lugar prioritario".

"De hecho, por ejemplo, en Rodalies se está haciendo una inversión histórica de 1.700 millones de euros, el 85% de los cuales ya están en ejecución. Muchos de ellos ya están en finalización de obras", ha dicho.

Morant ha agregado que "lamenta haber de hacer pedagogía" en este asunto, "porque lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez hereda una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España".

"Si miramos las gráficas de las inversiones, vemos cómo en la época de los recortes de Mariano Rajoy se recortó en todo", ha argumentado. "Después de este abandono, donde no hay siquiera redacción de proyectos, es muy difícil levantar vuelo", ha insistido.

Apoya las reclamaciones a Costas

La presidenciable del PSPV es miembro del Gobierno ante el que muchos consistorios castellonenses apuntan por la regresión costera que sufre la provincia, que se ha evidenciado en las últimas semanas por culpa de las violentas borrascas y temporales marítimos que han azotado Castellón.

Preguntada concretamente sobre si apoyará a los municipios en sus reclamaciones al Gobierno central, ha respondido "absolutamente". "De hecho, yo quiero dar tranquilidad a todos los municipios, a todos los vecinos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, que están sufriendo esta erosión de las playas. Primero, mi solidaridad".

"Y yo, así como soy ministra de Ciencia, también he de recordar que eso es una consecuencia del cambio climático, es una manera muy evidente de ver cómo el cambio climático nos afecta, no solo en la erosión y la pérdida de un patrimonio muy importante sino también en la seguridad de las personas", ha expresado.

En este sentido, Morant ha afeado al Consell de Juanfran Pérez-Llorca que "quiera permitir de nuevo construir a 200 metros de la playa".

"No entiendo cómo con lo que estamos viendo estas semanas, con lo que dicen los científicos, queramos volver a construir en zonas que se consideran inundables, porque eso pone en peligro a las personas", ha incidido la ministra.