La Diputación aumenta las ayudas económicas para el Certamen Provincial de Bandas de Música

La Diputación Provincial de Castellón refuerza el Certamen Provincial de Bandas de Música con un incremento de las ayudas económicas para las bandas concursantes.

La institución provincial ha publicado las bases de la convocatoria del XLVII Certamen Provincial de Bandas, en las que queda reflejado el aumento de la aportación por sociedad musical participante. Una medida que, sin duda, refleja el compromiso de la Diputación de Castellón con las bandas de música de la provincia.

“Las bandas de música son un pilar esencial de nuestra cultura y, con este refuerzo de las ayudas, reconocemos su labor, su dedicación y su contribución al enriquecimiento cultural de toda la provincia”, ha señalado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha insistido diciendo que “Castellón es tierra de música y de músicos”.

Por ello, la Diputación de Castellón, con el objetivo de impulsar y promocionar la actividad de las bandas de música, convoca, una edición más, este certamen que “no solo pone en valor la labor de nuestras sociedades musicales, sino que sirve, además, como escaparate para difundir su calidad y exhibir el talento de todos nuestros músicos”.

Así, las bandas participantes recibirán una ayuda a la participación que será de 7.000 euros en la Sección Primera, y de 6.300, 5.600 y 4.400 euros respectivamente para el resto de secciones. De este modo, cabe destacar que la convocatoria del Certamen de Bandas establece la sección primera en bandas comprendidas entre 70 y 90 músicos; la sección segunda en agrupaciones entre 51 y 70 músicos; la tercera entre 41 y 50; y, por último, la cuarta entre 31 y 40 integrantes. Del cómputo del número de plazas de cada banda, se excluirá el director y el abanderado.

En cuanto a los premios, las bandas de música que consigan Mención de Honor recibirán una cantidad económica de 2.500 euros en las secciones 2.ª, 3.ª y 4.ª, y de 3.500 euros en la sección primera. En este sentido, el diputado ha apuntado que “invertir en las bandas de música es invertir en cultura y en identidad provincial”.

Alejandro Clausell, que ha puesto en valor el certamen y ha ensalzado el papel de las bandas de música, ha invitado a todas las sociedades musicales de la provincia a participar en esta edición. Una edición en la que se establece la participación de dos bandas en la primera y cuarta sección, y tres bandas en la segunda y tercera.

Las audiciones se realizarán los días 2 y 3 de mayo en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. Por lo que respecta a las piezas de obligada interpretación, por parte de las bandas participantes, serán las siguientes: en Primera, la pieza será ‘El Castell Vell’ de Jesús Orón Bolos; en Segunda, la obra elegida es ‘L’Ataifor de Fadrell’ de Josep Pla Moltó; en Tercera, las bandas participantes tendrán que tocar ‘Bivalcadim’ de Enrique Cárcel Villalba; y en Cuarta, ‘Historias de la antigua Untía’ de David Rivas Domínguez.

Estas partituras serán facilitadas por la organización y podrán ser recogidas por las sociedades musicales participantes en el Servicio de Cultura de la Diputación de Castellón. Además, a estas composiciones se sumarán las piezas elegidas por cada una de las agrupaciones que participen en el certamen.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.