Mª Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón: "El futuro de la economía de Castellón pasa por su capacidad de adaptación"

¿Cómo será la agenda de actos del 125º aniversario de la Cámara de Comercio de Castellón?

Tenemos muchísima ilusión puesta en este 125º aniversario y una agenda muy especial preparada para celebrarlo a lo largo de estos meses. Como siempre, todos los actos estarán pensados para las empresas, porque esta Cámara es su casa y así queremos que la sientan.

A lo largo del año organizaremos encuentros empresariales, charlas y ponencias, y también queremos que la cultura de Castellón esté presente en esta celebración.

Y por supuesto, volveremos a reconocer la excelencia empresarial con nuestros Premios Cámara, rindiendo homenaje a las empresas que cada día contribuyen al desarrollo de nuestra provincia dentro y fuera de nuestras fronteras.

¿Cuáles han sido los hechos más importantes en todos estos años?

Desde su fundación, la Cámara de Comercio de Castellón definió con claridad las líneas maestras que han guiado su actuación a lo largo de estos 125 años. Desde el primer momento, la institución asumió la defensa de los intereses del empresariado como eje central de su labor, actuando como voz representativa ante las administraciones y como motor del desarrollo económico de la provincia.

Uno de los pilares fundamentales fue la reivindicación de infraestructuras y medios de comunicación adecuados que facilitaran el acceso a los mercados. En este ámbito, la Cámara tuvo un papel decisivo en el impulso del Puerto de Castellón, formando parte desde su origen de la Junta de Obras del Puerto.

La Cámara ha defendido históricamente políticas fiscales y económicas favorables para el tejido empresarial castellonense, al tiempo que ha apostado firmemente por la internacionalización. Desde sus primeros años organizó la participación de empresas en ferias y exposiciones internacionales, promovió la firma de tratados comerciales y puso en marcha el servicio de certificación de origen de las mercancías, clave para el comercio exterior.

La formación ha sido otro de los grandes ejes de actuación. Ya en 1906 se acordó implantar formación mercantil, una apuesta que se consolidó con la creación de la Escuela Particular de Comercio, inaugurada en el curso 1930/31, con un carácter inclusivo y gratuito.

En el ámbito de los servicios empresariales, la Cámara puso en marcha iniciativas pioneras como el Servicio de Reclamaciones de Ferrocarriles en 1927, el asesoramiento tributario, jurídico y contable en 1933, y los primeros mecanismos de resolución de conflictos entre empresas, antecedente de la actual Corte de Arbitraje.

Asimismo, desarrolló una intensa labor de estudios y publicaciones económicas, destacando la edición continuada de memorias económicas y del Boletín Industria y Comercio desde 1944.

La Cámara también tuvo un papel destacado en el fomento del turismo, participando ya en 1913 en la Junta Provincial de Turismo y poniendo en valor, desde muy pronto, el potencial turístico de la provincia, tanto en la costa como en el interior, como herramienta para el desarrollo y la lucha contra el despoblamiento.

La Cámara, también se ha consolidado como organizadora y sede de importantes eventos empresariales, encuentros institucionales y conferencias nacionales e internacionales. Destaca especialmente el impulso al sector cerámico con la creación de Qualicer, un congreso de referencia internacional que ha situado a Castellón en el centro del debate sobre innovación, tecnología y futuro de la cerámica. También fue clave la fundación de Asebec en 1982, fortaleciendo la industria de maquinaria cerámica.

¿Qué papel ejerce la institución para el desarrollo de la provincia?

La Cámara de Comercio de Castellón ejerce un papel clave como motor del desarrollo económico y social de la provincia. Nuestra función principal es acompañar y apoyar a las empresas en cada etapa, desde la creación y la consolidación hasta su crecimiento y proyección internacional, actuando siempre como su voz ante las administraciones.

Somos un punto de encuentro entre el sector empresarial y el ámbito público, facilitando el diálogo, la colaboración público-privada y la defensa de infraestructuras, políticas y servicios que mejoren la competitividad del territorio. A través de la formación, la innovación, la internacionalización, el empleo y el emprendimiento, contribuimos a fortalecer el tejido productivo y a generar oportunidades.

¿Cuántas empresas forman parte, y qué servicios se les proporcionan?

Todas las empresas de la provincia de Castellón forman parte de la Cámara de Comercio, con independencia de su tamaño, sector o forma jurídica. Desde personas autónomas y pequeñas empresas hasta grandes compañías, la Cámara representa al conjunto del tejido empresarial y actúa como su voz ante las administraciones públicas.

En cuanto a los servicios, tenemos a disposición de las empresas un amplio abanico de servicios orientados a acompañarlas en todas las etapas de su actividad. Ofrece apoyo a la creación y consolidación empresarial, asesoramiento especializado en ámbitos como el jurídico, económico, fiscal o estratégico, y programas de formación dirigidos tanto a empresarios y trabajadores como a jóvenes, con el objetivo de mejorar la competitividad y el talento.

Asimismo, impulsa la internacionalización, facilitando la salida a nuevos mercados mediante misiones comerciales, participación en ferias, certificaciones de origen y asesoramiento en comercio exterior. También desarrolla programas de empleo y emprendimiento, fomenta la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, y ofrece servicios de arbitraje y mediación para la resolución ágil de conflictos empresariales.

Junto a ello, la Cámara actúa como espacio de encuentro y cooperación, promoviendo jornadas, encuentros empresariales y estudios económicos, y defendiendo los intereses del empresariado ante las instituciones.

Los últimos años han sido complicados por la crisis de la cerámica y el aumento de los precios. ¿Cuál es el futuro que le espera a la economía castellonense?

Es cierto que los últimos años han sido especialmente complejos para la economía castellonense, muy marcada por la crisis del sector cerámico y por el fuerte incremento de los costes energéticos y de producción. Estas circunstancias han supuesto un gran reto para muchas empresas y familias de la provincia.

No obstante, el futuro de la economía castellonense pasa por la capacidad de adaptación, diversificación e innovación de nuestro tejido empresarial. Contamos con empresas competitivas, con vocación internacional y con un importante conocimiento industrial, especialmente en sectores estratégicos como la cerámica, la industria auxiliar, la logística, la agroalimentación o el turismo.

Desde la Cámara creemos que es fundamental seguir apostando por la sostenibilidad, la eficiencia energética, la digitalización y la apertura a nuevos mercados, así como por la colaboración público-privada y la mejora de las infraestructuras. Con el apoyo adecuado y una visión a medio y largo plazo, Castellón tiene la capacidad de superar esta etapa y afrontar el futuro con mayor solidez y oportunidades de crecimiento.

Además del azulejo, la agricultura o la hostelería, ¿se nota algún sector emergente?

Sí, además de sectores tradicionales como el azulejo, la agricultura o la hostelería, en los últimos años estamos observando la consolidación de sectores emergentes que están adquiriendo un peso cada vez mayor en la economía castellonense.

Uno de ellos es el sector energético, especialmente ligado a las energías renovables, la eficiencia energética y la transición hacia modelos más sostenibles.

También destaca el sector tecnológico, con el crecimiento de empresas vinculadas a la digitalización, la automatización y los servicios tecnológicos aplicados a la industria. Este sector no solo crece por sí mismo, sino que está siendo clave para modernizar y reforzar la competitividad de los sectores tradicionales.

En cuanto al turismo, más allá de la hostelería, estamos avanzando hacia un modelo más diversificado y de mayor valor añadido, que pone en valor tanto la costa como el interior de la provincia. Uno de los grandes retos del sector es la desestacionalización, apostando por productos turísticos culturales, deportivos, gastronómicos y de naturaleza que permitan atraer visitantes durante todo el año y contribuir a un desarrollo más equilibrado y sostenible del territorio.

¿Las administraciones son conscientes de las necesidades de los empresarios de nuestra zona?

Las administraciones son cada vez más conscientes de las necesidades del tejido empresarial de nuestra provincia, aunque es cierto que todavía queda camino por recorrer. En los últimos años se ha avanzado en el diálogo y en la colaboración público-privada, pero es fundamental que esa escucha se traduzca en medidas ágiles, eficaces y adaptadas a la realidad de nuestras empresas.

Desde la Cámara de Comercio de Castellón trabajamos de forma constante como interlocutor entre los empresarios y las distintas administraciones, trasladando sus inquietudes, propuestas y prioridades, especialmente en ámbitos clave como la energía, las infraestructuras, la fiscalidad, la formación o la simplificación administrativa.

Nuestro objetivo es que las decisiones públicas tengan en cuenta la realidad del territorio y contribuyan a crear un entorno favorable para la actividad empresarial, porque apoyar a las empresas es, en definitiva, apoyar el desarrollo económico y el empleo en la provincia.

Los dirigentes de Bruselas plantean cambios normativos que perjudican al azulejo. ¿Esto puede causar una desafección de los ciudadanos hacia el proyecto comunitario?

Es una preocupación real. Cuando las decisiones que se adoptan desde Bruselas se perciben como alejadas de la realidad industrial y territorial, especialmente en sectores tan estratégicos para nuestra provincia como el azulejo, es lógico que se genere inquietud y sensación de desafección.

El proyecto europeo ha sido y sigue siendo fundamental para el desarrollo económico, la apertura de mercados y la modernización de nuestras empresas. Sin embargo, para que ese apoyo social se mantenga, es imprescindible que las políticas europeas tengan en cuenta las particularidades de los territorios, los tiempos de adaptación de las empresas y el impacto real de los cambios normativos.

Recientemente se ha celebrado Fitur. El avance del sector es una de las eternas asignaturas pendientes. ¿Algún día se conseguirá?

Sí, se conseguirá, y además ya estamos viendo avances claros. Tal y como he señalado recientemente en Fitur, encaramos 2026 con perspectivas muy positivas para el turismo de la provincia, especialmente gracias al progreso que se está produciendo en la desestacionalización y en la diversificación de la oferta.

Los datos actuales apuntan a una campaña turística muy buena. Aunque la desestacionalización sigue siendo uno de los grandes retos, la realidad es que la temporada se está ampliando progresivamente: comienza antes, desde Semana Santa, se consolida durante el verano y se prolonga también en los meses posteriores. Ese cambio es fundamental para lograr un modelo turístico más estable y sostenible.

En este avance están siendo clave las estrategias impulsadas por las diferentes administraciones con una apuesta clara por segmentos como el turismo de congresos y el turismo deportivo, que ya están bien integrados en la provincia y ayudan a generar actividad a lo largo de todo el año.

Castellón es una provincia única con mucho potencial, y ese potencial, unido al compromiso institucional y al crecimiento progresivo del aeropuerto que hemos podido ver en 2025, refuerza nuestro posicionamiento como destino competitivo.

Desde la Cámara de Comercio de Castellón somos optimistas: con continuidad en las políticas, colaboración público-privada y una estrategia clara, el turismo puede consolidarse definitivamente como uno de los grandes motores económicos de la provincia.

La Cámara sufrió una profunda crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero ahora bate récords de beneficios cada año. ¿Cómo lo han conseguido?

La Cámara atravesó una etapa especialmente compleja no solo a raíz de la crisis económica sino por la eliminación del recurso cameral permanente con la publicación del decreto en diciembre 2010, que supuso en los años posteriores un cambio radical en el modelo de financiación de las cámaras de comercio en España. Aquella decisión obligó a replantear por completo la estructura y el funcionamiento de la institución.

Fue un momento difícil, pero también una oportunidad para reflexionar sobre qué Cámara necesitaban realmente las empresas de la provincia. A partir de ahí, se apostó por una gestión rigurosa y profesional, basada en la contención del gasto, la reorganización interna y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

La clave ha sido centrar todos los esfuerzos en ofrecer servicios útiles y alineados con las necesidades reales del tejido empresarial, reforzando áreas como la formación, el empleo, la internacionalización, la innovación, el emprendimiento y la colaboración con las administraciones públicas. Todo ello acompañado de una gestión transparente, eficiente y orientada a resultados, que ha permitido recuperar la confianza tanto de las empresas como de las instituciones.

Hoy la Cámara es una entidad saneada y solvente, capaz de generar recursos propios y de reinvertirlos en nuevos programas y servicios. Los resultados actuales son fruto del trabajo constante, de una visión clara y de un compromiso firme: situar siempre a las empresas en el centro y garantizar la sostenibilidad de la Cámara a largo plazo.

Tras el conflicto entre la Cámara y el Colegio de Ingenieros, han anunciado que en septiembre harán un congreso mundial de cerámica. ¿Nos puede adelantar algún preparativo de esta cita?

En estos momentos todavía estamos trabajando en los preparativos y, en breve, podremos ofrecer información más concreta sobre esta cita. Lo que sí puedo adelantar es que estamos redefiniendo tanto el formato como los contenidos, con el objetivo de que este congreso mundial de la cerámica se adapte a los nuevos tiempos y responda realmente a las necesidades actuales del sector.

¿No hay posibilidad de una reconciliación para que vuelva Qualicer como lo conocíamos?

Como he señalado en numerosas ocasiones, desde la Cámara siempre hemos estado abiertos a retomar la celebración de Qualicer junto al Colegio de Ingenieros. Nuestra voluntad ha sido, desde el inicio, tender la mano y mantener una actitud de colaboración, porque nuestro objetivo es salvaguardar los intereses de uno de los sectores más importantes de la provincia y seguir dando proyección y visibilidad internacional a la cerámica de Castellón.

Ustedes fueron muy críticos con la decisión de dejar de celebrar Cevisama en las fechas habituales y como feria independiente. ¿Cree que en el futuro se volverá a hacer?

Fuimos críticos porque Cevisama no es solo una feria, es un referente internacional para un sector estratégico de nuestra provincia y de toda la Comunitat. Cambiar sus fechas habituales y diluirla como feria independiente generó una gran preocupación en las empresas, especialmente en aquellas más pequeñas del sector cerámico, que necesita visibilidad, identidad propia y un marco adecuado para mostrar su capacidad innovadora.

Desde la Cámara siempre defenderemos aquellas decisiones que refuercen la competitividad de nuestras empresas. Cevisama ha sido durante décadas una herramienta clave de promoción internacional y sería positivo que, escuchando al sector, se pudiera volver a un formato y a un calendario que le devuelvan todo su potencial.

Usted lleva 13 años como presidenta de la institución. ¿Cuáles han sido los mejores y los peores momentos que ha afrontado?

Han sido trece años intensos, con momentos muy exigentes y otros profundamente gratificantes. Sin duda, los peores momentos coincidieron con los años más duros de la crisis económica y, especialmente, con la eliminación del recurso cameral permanente en el 2010. Aquella etapa puso en riesgo la viabilidad de la institución y nos obligó a tomar decisiones difíciles, a reorganizar la Cámara y a adaptarnos a un nuevo modelo, siempre con el objetivo de garantizar su continuidad y su utilidad para las empresas.

También fueron años complejos los vividos durante la pandemia, cuando muchas empresas atravesaban situaciones límite y la Cámara tuvo que redoblar esfuerzos para acompañarlas, informarles y ayudarles a acceder a medidas de apoyo en un contexto de enorme incertidumbre.

En cuanto a los mejores momentos, destacaría la satisfacción de haber logrado una Cámara saneada, solvente y con capacidad de generar recursos propios, que hoy vuelve a ser una institución fuerte y útil para el tejido empresarial. Ver cómo se recupera la confianza de las empresas y de las administraciones, cómo se amplían los servicios y cómo la Cámara vuelve a crecer es, sin duda, uno de los mayores logros.

Todos estos logros nos llevaron a vivir un momento muy especial para la institución y, para mí, profundamente emocionante como presidenta, cuando en 2019 recibimos la Alta Distinción de la provincia por nuestro compromiso con el desarrollo y el progreso de Castellón, un compromiso que seguimos manteniendo plenamente vigente.

Y, por supuesto, vivir ahora el 125º aniversario de la Cámara como presidenta es un momento especialmente emotivo. Es la confirmación de que el esfuerzo colectivo, el trabajo constante y la apuesta por estar siempre al lado de las empresas han merecido la pena.

Este año se espera un proceso electoral en las cámaras de comercio. ¿Se plantea un nuevo mandato o prefiere que alguien nuevo asuma el cargo?

Ante el proceso electoral previsto este año en la Cámara de Comercio, todavía no he tomado una decisión sobre si optaré a la reelección. Mi principal objetivo, desde el primer día, ha sido dejar la institución plenamente consolidada y preparada para el futuro, y es en esa meta en la que he centrado todo mi trabajo durante estos años. A día de hoy, considero que ese objetivo está prácticamente alcanzado.