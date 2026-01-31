Justo Vellón, director general del Aeropuerto de Castellón: "Dirigimos esfuerzos para incorporar rutas con Francia y los Países Bajos"

¿Cuál es el balance de sus dos años al frente de Aerocas?

Hemos alcanzado, e incluso superado, las metas marcadas al inicio de la legislatura. El Plan Estratégico marca la hoja de ruta a 5 años vista. Ello permite avanzar en la consecución del principal propósito, que es el crecimiento diversificado, sustentado en tres grandes líneas de actividad: conectividad aérea, industria aeronáutica y sector aeroespacial. En estos dos años hemos logrado consolidar la actividad del Aeropuerto de Castellón y situarlo como una referencia en crecimiento comercial, innovación y agilidad operativa. Y quiero poner en valor el trabajo realizado por el equipo, y agradecer el respaldo y confianza del gobierno de la Generalitat, que ha dispuesto los medios necesarios para hacer posible la consecución de los objetivos.

En 2025 se logró el hito de superar los 300.000 pasajeros. ¿Cuál debería ser la próxima meta?

Queremos superar el resultado del año anterior y mantener así la senda de crecimiento que permita consolidar las 14 rutas operativas del pasado e incorporando, a partir de junio, dos nuevas rutas a Bolonia y Manchester. Ya estamos trabajando y manteniendo reuniones con diferentes aerolíneas con la vista puesta en 2027 y 2028 en busca de nuevas rutas.

¿Qué destinos se barajan?

Hay mercados en los que detectamos interés, que son Francia y Países Bajos, además de Norte y Este de Europa y algún otro destino nacional. En esta dirección estamos dirigiendo los esfuerzos.

¿Cómo va el objetivo de ser un dinamizador para el turismo?

El Aeropuerto de Castellón es una herramienta estratégica fundamental para el desarrollo del sector turístico, y gran parte de nuestros objetivos están enmarcados en favorecer el crecimiento de este sector crucial para el territorio. Creo que los datos de tráfico comercial de los dos últimos años nos indican que vamos en el buen camino, así lo atestiguan los datos de ocupación hotelera, con un incremento del 7,4% en viajeros y un 6,2% en pernoctaciones, triplicando casi los datos de la Comunitat Valenciana. También hay más turistas internacionales, de la mano de mercados emisores con conexión aérea con Castellón que se ha traducido en un incremento del 26% en el ingreso medio por habitación con respecto al año 2023. Todo esto se traduce en mayores inversiones, generación de riqueza y empleo en la provincia que es el propósito principal del aeropuerto. Alcanzar un número de pasajeros no es una finalidad en sí misma, es el camino para contribuir al desarrollo del territorio.

¿Cómo se pueden aumentar los vuelos chárter?

Estas operativas chárter son una oportunidad de desarrollo para el aeropuerto y el turismo. La coordinación con los principales actores públicos y privados del sector turístico es clave para un crecimiento orgánico del aeropuerto alineado con el del propio sector. En este sentido, quiero destacar la importante operativa programada para este verano, promovida y coordinada con Introducing Castellón, que canalizará la llegada de cientos de turistas eslovacos. Es una operación pionera en Castellón que abre la puerta a más chárter turísticos.

Uno de los grandes proyectos es la Zona de Actividades Complementarias. ¿Cuándo será una realidad plenamente operativa?

La industria aeronáutica constituye uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia de crecimiento. Ofrecemos un marco inmejorable para el desarrollo de este tipo de compañías por su agilidad, profesionalidad y entorno innovador. Son factores muy apreciados por las empresas como así se refleja en el crecimiento que están experimentando las compañías que forman parte de la comunidad aeroportuaria. El objetivo es que en los próximos dos años esta actividad vaya a más con la llegada de nuevas empresas. Disponemos de una plataforma industrial con capacidad para albergar más compañías y la ZAC nos garantiza el espacio necesario para crecer en los próximos años, de forma ordenada y ajustada a la demanda de las empresas, por lo que no existe una limitación al crecimiento en esta línea a corto plazo.

¿Qué importancia tienen los ciclos de FP aeronáutica?

Se imparten cuatro ciclos que, junto a las empresas que operan en el aeropuerto, constituyen una simbiosis de creación de valor mutuo perfecta. Por una parte, supone una ventaja competitiva para las empresas pues les permite acceder a uno de los principales factores diferenciales en la actualidad: el talento. Por otra parte, es una oportunidad para los jóvenes del territorio para construir un proyecto de vida ligado a un sector con una alta demanda de especialistas y una elevada empleabilidad.

¿Cómo ha vivido las críticas tan ácidas del presidente de Aena, Maurici Lucena, contra el Aeropuerto de Castellón?

Con tristeza e indignación. Suponen una falta de respeto a los profesionales del aeropuerto, que están realizando un gran esfuerzo. Sin querer ahondar en la polémica, creo que han sido unas declaraciones desafortunadas, con afirmaciones que no son ciertas. Uno puede defender un modelo de gestión sin atacar el de otros. En todo caso, las cifras y los resultados avalan el modelo del aeropuerto de Castellón y nuestro plan estratégico aúna crecimiento de la actividad y sostenibilidad económica. Estas declaraciones no aportan ningún valor sino que restan, y no ayudan a aeropuertos medianos y pequeños que, como nosotros, nos esforzamos por contribuir a nuestro territorio. En 2025 hemos crecido por encima de la media de los aeropuertos españoles y queremos seguir escalando en el ranking nacional.

¿Cuál es el impacto económico y social de la infraestructura?

El propósito principal que se refleja en el Plan Estratégico es contribuir al desarrollo del territorio y gran parte de indicadores de cumplimiento están ligados al impacto en territorio. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, por cada euro de gasto de funcionamiento que realizó el aeropuerto de Castellón en 2022 se generaron 4,1 euros de renta en la región. Vamos a actualizar este estudio con datos de 2025 y estamos convencidos de que el impacto ha aumentado de forma relevante, y alcanzaremos los objetivos de impacto que nos habíamos marcado en diciembre de 2023.

La instalación acoge un vivero de empresas de la Agencia Espacial Europea. ¿Cómo está funcionando este proyecto?

Francamente bien. La primera edición ha posibilitado que las cuatro empresas participantes hayan aumentado un 56% su facturación, hayan sextuplicado la captación de inversión e incrementado en un 50% el número de empleados. Está en marcha la segunda edición y en febrero se van a seleccionar las cuatro nuevas startups. El proyecto consta de al menos tres ediciones y va a permitir impulsar doce proyectos empresariales. Este proyecto y, sobre todo, la relación con la Agencia Espacial Europea, es clave para el desarrollo del Hub de Innovación, con una zona destinada al sector aeroespacial que este año ha duplicado su superficie y que está atrayendo a firmas innovadoras.