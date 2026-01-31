Sin migrantes no hay campo ni obras: ya son la mitad de los trabajadores de ambos sectores en Castellón

La regularización de migrantes anunciada por el Gobierno central tendrá efectos directos sobre el mercado laboral de la provincia de Castellón, en el que los foráneos ya juegan un papel determinante e incluso sostienen algunos sectores como la construcción o la agricultura, donde llegan a representar la mitad de los ocupados.

Las cifras, al final, hablan por sí mismas, más allá del alivio que esperan el campo o el ladrillo, como ayer recogió este diario. La última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencia el peso determinante que tienen los migrantes.

A la cabeza

En detalle, la agricultura contabiliza al cierre del 2025 unos 9.500 ocupados en suelo castellonense, de los que 4.600 son extranjeros, el 48,5%. Los otros 4.900 trabajadores son nacionales y representan el 51,5%, por lo que la diferencia es mínima entre ambos colectivos. Más pequeño aún es el contraste en el caso de la construcción, que ocupa a un total de 26.600 castellonenses. De ellos, el 49,6% son foráneos, unos 13.200, frente a los 13.400 nacionales, el 51,4%.

Población ocupada en Castellón según sector de actividad y nacionalidad / MEDITERRÁNEO

Igualmente determinante, pero algo menor, es el peso de los migrantes en el sector industrial y en los servicios, donde representan alrededor de uno de cada cuatro trabajadores. Ahora bien, es cierto que si se mira con lupa existen diferencias dentro de las actividades de cada ámbito, pues su presencia repunta en casos como la hostelería.

A nivel global, gran parte del crecimiento del mercado laboral de la provincia se sostiene precisamente en los migrantes, que de hecho baten su récord en un cuarto trimestre del año, con 84.700 ocupados, que vienen a ser tres de cada diez de los 290.700 trabajadores que contabiliza en estos momentos el territorio castellonense.

Beneficio para la economía

El decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, cree "adecuada" la regularización prevista para la economía provincial, ya que brindar esta posibilidad a los migrantes "permite tener más mano de obra, además de permitirles acceder a todos los derechos, pues en ocasiones por su situación se tiende a pagar a la baja o a ofrecerles peores condiciones".

"Nuestra economía se beneficiará de la regularización de esta población", añade el representante de los economistas, apuntando que "contribuirá a reducir el déficit de mano de obra que tienen algunos sectores, como el campo, la construcción ante la gran actividad de reformas y obra nueva o la hostelería, con restaurantes que en temporada alta no logran completar sus plantillas". Según Salvador no tendrá tanto impacto la medida, a nivel de empleo, en otros sectores como la industria, "que necesitan trabajadores con más experiencia".