La subida del SMI tendrá un fuerte impacto en Castellón: 30.000 afectados y un extra de 15 millones de euros

Los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) ya saben cuánto subirá su nómina este año y a partir de qué mes. El Ministerio de Trabajo alcanzó este jueves un acuerdo con CCOO y UGT para incrementar esta retribución un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas. La patronal CEOE se desmarca, tilda el incremento de "trampa" y avisa que "llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas".

La nueva cuantía del SMI entrará en vigor una vez sea aprobada por el Consejo de Ministros, algo que se espera en las próximas semanas, y el Gobierno ya ha anunciado que tendrá un carácter retroactivo, es decir, desde el 1 de enero. En Castellón, y según estimaciones del Ministerio de Trabajo, el alza beneficiará a unos 30.000 trabajadores, algo más del 12% de los asalariados. Los que trabajen a jornada completa (la mayoría) recibirán este año un salario de 17.094 euros brutos, es decir, 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Su nómina, por tanto, se incrementará en 37 euros más, por lo que al final del año contarán con 518 euros extra.

Esos 518 euros de más que percibirán este 2026 los profesionales que en Castellón perciben el salario mínimo supondrán, para el conjunto del colectivo de la provincia, un extra de 15,5 millones de euros, una cantidad que irá mayoritariamente al bolsillo de mujeres y jóvenes. De hecho, y según un reciente análisis del grupo parlamentario Sumar a partir de datos del INE, el 65% de los beneficiados son mujeres y casi el 30% de los menores de 25 años cobran el SMI.

Y, ¿en qué sectores trabajan los profesionales que perciben lo sueldos más bajos? Los sindicatos estiman que se trata de trabajadores de actividades como la limpieza, el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura. Otro de los colectivos que se beneficiará del incremento es el de las empleadas de hogar. En Castellón son 3.200 (muchas de ellas inmigrantes) y una vez entre en vigor la nueva cuantía no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

División entre los autónomos

El alza del salario mínimo no gusta a todo el mundo. La patronal CEOE rechaza la medida y entre los autónomos hay división de opiniones. ATA, la principal organización de autoempleados, advierte de que la subida del SMI presiona la viabilidad de miles de pequeños negocios con plantilla, especialmente aquellos con uno o dos trabajadores. Desde Upta, en cambio, consideran que para los autónomos empleadores, esta actualización no supondrá ningún problema, ya que la mayoría de los profesionales por cuenta propia con asalariados a su cargo ya abonan salarios por encima del SMI. "Se trata de un incremento necesario y responsable que contribuye a reducir la desigualdad, fortalece la cohesión social y reconoce el esfuerzo de millones de trabajadores. No se puede seguir creciendo de espaldas a quienes sostienen la economía con su trabajo diario", explica Eduardo Abad, presidente de Upta.