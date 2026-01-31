La UJI elimina el curso que viene sus dobles grados simultáneos: Así queda la oferta

Cristina Losada está terminando Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I (UJI). Está en cuarto curso, que complementa con asignaturas específicas de Periodismo que, aunque son una «enorme carga lectiva, con más prácticas y más horas de codos para sacarlo», le permitirá graduarse de una doble titulación simultánea. Este es el último curso que lo podrá hacer.

La UJI extingue este 2026 los dobles grados simultáneos, esos que ofrecen la posibilidad de obtener un segundo título de otro grado de la misma área, que no son lo mismo que los dobles grados. Riu Sec elimina también el combinado de Ingeniería Informática y Matemática Computacional, y va dejando como residuales los de Administración de Empresas, Economía y Finanzas y Contabilidad (que se 'cerró' en 2023/24) y el de Ingeniería en Tecnologías Industriales con Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica (en 2024/25).

Sin asignaturas comunes

Desde el Vicerrectorado de Estudios explican que «su desaparición responde a la reforma integral que se ha realizado de los títulos para adaptarlos al RD 822/2021 por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, la mayoría de ellos ya no comparten los dos primeros cursos, lo cual dificulta que los programas simultáneos se puedan mantener».

Actualmente, quedan 66 alumnos matriculados en alguno de los títulos simultáneos, señalan, que terminarán sus estudios bajo este paraguas que data de planes de estudio de 2015.

Alumnado de la UJI en la facultad de Humanidades. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Esta reforma integral de los 37 grados que componen la oferta académica de la universidad pública de Castellón, junto con la implantación progresiva de dobles grados propios, ha pasado una ITV integral que ha dado un giro de 180 grados en muchos de ellos, adaptándolos en los últimos dos cursos, por una parte, a los objetivos de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a las nuevas tecnologías y nuevos avances como la IA, entre otros, desde primer hasta cuarto curso. Es por ello que, en las cinco combinaciones de grados simultáneos, ya no hay tantas asignaturas comunes para convalidar o poder sumar ambos títulos al finalizar el itinerario.

Apuesta firme por los dobles grados propios

La UJI apuesta, y lo hace en firme, por los dobles grados y, en la ampliación de su catálogo de estudios, donde ya se puede hacer Maestro en Educación Infantil y Primaria, con una nota de acceso este curso de 11,894 y 15 alumnos en las aulas; y Adem y Derecho (10,564 y 163 estudiantes); y se suman en el 2026/2027 los de Videojuegos y Comunicación Audiovisual; Comunicación Audiovisual y Humanidades.

Además, se «está trabajando ya», según fuentes de la Universitat, en Criminología y Psicología, a las que se sumará, el ya anunciado grado de Física. Será en el curso 2026/2027.

Es una planificación a corto plazo que unifica estudios de áreas compatibles y que el alumnado demanda. Los estudios suelen durar entre cinco y seis años y tienen mayor carga lectiva anual que cualquier otro grado. Por ejemplo, Adem y Derecho tienen 240 créditos; el doble grado, 372.

Los grados propios de la UJI han pasado una ITV integral, adaptándose a los nuevos tiempos y necesidades del mercado laboral. / Mediterraneo

Un título único, pero doble

Y al finalizar los estudios, se obtiene un único título en el que se reflejan los dos grados, lo que, en tiempos de alta competitividad por salir al mercado laboral, suma enteros a la hora de obtener un empleo.

En la UJI, además conviven un tercer tipo de grados, los internacionales, que este curso tienen apenas 16 alumnos en Adem (3), Economía (2), Arquitectura Técnica (2), Ingeniería en Tecnologías Industriales (3), Ingeniería Mecánica (4) e Ingeniería Química (2). Desde la UJI se prevé ampliarlos en las áreas de historia y economía «en los próximos cursos».