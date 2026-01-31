Viento huracanado en Castellón: un pueblo registra rachas de más de 160 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había avisado activando la alerta naranja por viento en toda la provincia. Las previsiones se han cumplido y durante las últimas horas las rachas máximas han superado los 160 kilómetros por hora.

Son muchos los municipios en los que el viento ha superado los 100 kilómetros por hora, sobre todo en el norte de la provincia. El récord, atendiendo a los datos de las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), lo ha marcado Xert, en concreto en la zona de la Mola. El registro ha sido de 164 kilómetros por hora, seguido por el que se ha dado en Vilar de Canes (156) y la Serratella (148).

Rachas máximas de viento en Castellón durante las últimas horas. / Avamet

Recomendaciones del Consorcio

Es por ello que desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han emitido recomendaciones de cara a este episodio de viento huracanado, con el objetivo de prevenir desprendimientos, incendios o daños personales.

Por el momento, desde el Consorcio no han informado de ninguna actuación relevante relacionada con este episodio meteorológico.

Esta es la predicción de Aemet cara los próximos días en Castellón: