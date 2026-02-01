Más pisos, menos dueños: cuatro de cada diez viviendas de Castellón son de multipropietarios

La vivienda exhibe músculo a la hora de seducir a inversores en la provincia, tanto por su rentabilidad como por la elevada demanda que existe en el mercado. Son cada vez más los castellonenses que atesoran varias viviendas, en muchos casos para destinarlas luego a alquiler, hasta el punto de que cuatro de cada diez inmuebles de uso residencial de la provincia pertenecen a multipropietarios.

Los últimos datos de la Dirección General del Catastro reflejan que de las 434.512 viviendas que conforman el parque inmobiliario de la provincia al cierre del 2025, hasta 182.442 o el 42%, están en manos de dueños de varios inmuebles residenciales.

Ahora bien, el reparto de dichas viviendas entre los vecinos del territorio resulta bastante desigual. Son solo 68.026 los castellonenses que se reparten en su patrimonio dichas 182.442 viviendas. Si se miran estos resultados con lupa, el Catastro señala que 66.024 castellonenses tienen entre dos y cinco viviendas y otros 1.609 disponen de seis a diez viviendas.

Más de una decena

Mientras, la provincia dispone entre sus vecinos de 393 de los llamados grandes tenedores, que son los que superan la decena de inmuebles residenciales en propiedad. Estas escasas personas atesoran hasta 12.977 viviendas construidas en la provincia.

Distribución de las viviendas según los propietarios en Castellón. / MEDITERRÁNEO

Y es que, se da la circunstancia de que la provincia mantiene su atractivo para invertir en ladrillo, ya que ciudades como Castelló ofrecen una de las rentabilidades más altas, con un 7% de media, para los propietarios que ponen los inmuebles en arrendamiento, según se extrae en un informe de Idealista a partir de los precios de compraventa y alquiler. Unos importes que, pese a que han evolucionado al alza, aún brindan márgenes superiores si se comparan con otras capitales donde el mercado inmobiliario está más tensionado, como puede ser València (5,8%), Madrid (4,7%) o Barcelona (5,6%).

Alta rentabilidad

«Ante unos tipos de interés más bajos, las inversiones en plazos fijos y depósitos han caído y eso da lugar a que se busquen alternativas más rentables, como es la inversión en viviendas para destinarlas al alquiler», valora a este periódico el decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador.

El máximo representante de los economistas castellonenses considera en este sentido que existe «una gran actividad de castellonenses que compra un piso como inversión y luego lo alquila con una mayor rentabilidad que la que ofrecen en estos momentos las entidades financieras». De hecho, al calor del dinamismo del mercado inmobiliario, «también están proliferando en la provincia las empresas que se dedican a comprar solares para luego alquilarlos», apunta Salvador.