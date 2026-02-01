La 'doble vida' de los magos de Castellón: más de 30 años creando ilusiones

Cada 31 de enero -ayer- se celebra el Día Internacional de la Magia, una fecha que no es casual. Ese mismo día, en 1888, falleció San Juan Bosco, sacerdote y fundador de los Salesianos, que convirtió la magia en una herramienta educativa para acercarse a los jóvenes. Su manera de enseñar combinaba juego, sorpresa y emoción, y esa visión hizo que en 1934, durante un congreso de ilusionismo, fuera proclamado patrón de los magos… y también del cine. Desde entonces, magia e ilusión caminan siempre unidas.

En Castellón, se abre el telón, esta tradición se vive con especial intensidad gracias al Grupo Mágico de Castellón (GMC). Una asociación que desde hace tres décadas mantiene viva la llama del ilusionismo en la provincia. Su historia comenzó en 1995, coincidiendo con el primer Festival de Magia, impulsado por Frisco (Francisco Barreda), junto a Santi y Paco. Con el tiempo, aquel grupo de amigos se consolidó como asociación cultural sin ánimo de lucro.

«La magia es un arte multidisciplinar que va mucho más allá de ser rápido con las manos»

Hoy son una docena de socios (Perete, Iván, Tino, Adrián, Juanjo, Antonio, Jula, Jorge, Dani, Juan, Orbit y Rugo), aunque en distintas etapas ha habido también magas. En activo actualmente están, por ejemplo, Noelia la bella Maga; o Patricia Ferrero, que actúa con espectáculo propio por toda la Comunitat.

Magos en el Teatro del Raval de Castelló. / Mediterráneo

Los ilusionistas castellonenses proceden de Castelló, Benicàssim, Burriana, Vila-real, Almassora, Onda o Nules, y pertenecen a perfiles profesionales muy diversos: policías, maestros, técnicos de laboratorio, informáticos, personal de mantenimiento o jubilados. Para unos pocos la magia es su profesión, con actuaciones y galas; para el resto, la mayoría, una afición vivida con distintos grados de dedicación. La conocida frase de artistas -«Trabajo en la BBC -bodas, bautizos, comuniones-» extiende por toda la sociedad esta magia familiar. ¿Quién no la ha disfrutado? En eventos, en la calle, en teatros o en fiesta de los pueblos de interior y costa.

Además, cada año organizan un festival en colaboración con el Área de Cultura de Castelló, que ya va por su trigésima edición y desde hace tres años recibe el nombre honorífico de Memorial Frisco, a título póstumo.

Frisco. / Mediterráneo

En diferido En el canal de Youtube Magia en Castellón, del mago Tino Doménech se puede ver el espectáculo de la primera gala dedicada a Frisco. Los primeros minutos reportan fotografías antiguas de la trayectoria del mago de la capital, Frisco, quien en su juventud, llegó a recorrer media Europa con sus funciones.

¿Algún interesado/a en dedicarse a la magia?

Para entrar en el grupo, basta con contactar, acudir a una reunión y superar una pequeña prueba: una teórica muy sencilla sobre fundamentos del ilusionismo y una demostración práctica con un juego propio. Pero hay poco relevo, «no hay inquietud entre los jóvenes. Pero animamos a quien tenga curiosidad a acercarse para aprender», señalan. Se reúnen una o dos veces al mes para compartir experiencias, revisar juegos y planificar eventos, y les cede el uso de un local la asociación de vecinos de Rafalafena, a los que brindan un espectáculo el día de la fiesta del barrio.

Frisco, Santi y Paco impulsaron el GMC en 1995 y su festival de magia ya ha cumplido 30 años.

Iván Arribas, actual presidente del GMC. / Mediterráneo

Para el actual presidente del GMC, Iván Arribas, de Burriana, «lo más importante de un mago es la constancia, necesaria para dominar un arte, y ganas de aprender. No puedes hacer magia de forma mediocre, has de hacerla muy bien», subraya. Y es que siempre hay entre el público quien busca el truco. «La habilidad manual es solo una parte: hay que conocer los principios estructurales del ilusionismo, como defendía Arturo de Ascanio, tener presencia escénica, don de gentes, curiosidad y una actitud de aprendizaje permanente. Pero también psicología», destaca Arribas.

"Aprendemos a hackear la percepción humana"

En su reflexión, el ilusionista portavoz afirma: «La magia es un arte multidisciplinar que va mucho más allá de ser rápido con las manos. Un mago profesional es, en esencia, un psicólogo aplicado que utiliza diversas herramientas para hackear la percepción humana. Alteramos la memoria, manipulamos la atención y distorsionamos la realidad para crear ilusiones completas. Aplicamos conceptos teatrales y comunicativos para provocar, seducir y producir misterio».

De los libros a los congresos: de ser autodidactas a cooperar

Actividades del GMC. / Mediterráneo

El aprendizaje ha cambiado con el tiempo. Los veteranos fueron autodidactas, formándose con libros, viendo magos en televisión o asistiendo a congresos. Hoy existen asociaciones donde los magos comparten secretos, reciben consejos y trabajan rutinas con feedback. También hay escuelas de magia y, por supuesto, YouTube, aunque advierten de que no es el medio ideal si no se siguen canales especializados, ya que se pierden matices esenciales. «No solo es saber cómo se hace un juego, es saber comunicarlo: poner la palabra adecuada, el gesto justo, el despiste necesario», explican.

"El ilusionismo se une a otras artes como la ventriloquía y siempre triunfa la magia familiar".

El miembro más veterano del grupo es Adrián, cercano a los 73 años, ya jubilado, que sigue actuando con talleres y magia familiar. El más joven, Jorge, de 37. En cuanto a estilos, entre los magos de Castellón predomina la magia de cerca, de salón y de escena, muy participativa e interactiva, e igual el mentalismo que la ventriloquía. «Es lo que más gusta al público: cartas, cuerdas, aros, juegos visuales y manipulativos. También hay especializados en eventos empresariales, galas, jubilaciones, cumpleaños, etc.», relata el portavoz.

Estar siempre al día de lo último: constancia y premios

Los ilusionistas castellonenses, cual médicos o juristas, bucean por las últimas investigaciones y artilugios, experimentando, para estar al día. Muchos empezaron a nivel amateur y a lo largo de su andadura han sumado galardones. Como Perete, Premio Nacional de Magia e Internacional con medalla al mérito en Londres, y colaborador en el DVD de la película El Ilusionista (Edward Norton). O el Mago Paco, tercero nacional de Mentalismo y Matemagia. O el Mago Jula, 3er premio Magia Infantil Congreso Internacional de Almussafes. Y cómo no, referentes de primer nivel de la terreta, como el Mago Yunke, de la Vilavella, único español con tres Premios Mundiales de Magia (2000, 2018 y 2022), premiado por la FISM en los campeonatos mundiales de magia, Mandrakes d’or y Mención de Honor de La Familia Real de Mónaco, además de estrella mediática en El Hormiguero.

Hospitales, ancianos y colectivos vulnerables

Magia a dos, visitando a una niña enferma en el hospital para entretenerla con magia de cerca. / Mediterráneo

La vertiente solidaria es otro de los pilares del grupo: colaboran con asociaciones de todo Castellón en causas benéficas. Juanjo Montoliu y Adrián Costumero (Magia a Dos), además, foman parte de una entidad nacional, la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, oenegé fundada en 2005 que usa la magia como herramienta terapéutica en hospitales, residencias de mayores y colectivos vulnerables.

"Los magos de Castellón colaboran con la Fundación Abracadabra, actúan en hospitales y organizan galas benéficas"

El encanto de creer en lo imposible

Haciendo nevar en el teatro. / Mediterráneo

En un mundo cada vez más dominado por las pantallas y los estímulos inmediatos, los magos de Castellón siguen apostando por el asombro en vivo, por la sorpresa compartida y por ese instante en el que lo imposible parece real. Los más pequeños, no tanto, son sus incondicionales. Cada 31 de enero recuerdan que el ilusionismo no es solo un truco: es una forma de comunicación, de arte y de encuentro humano. Y, como enseñó Don Bosco, una poderosa herramienta para llegar al corazón de las personas. Ser mago no es innato sino que hay habilidades que se desarrollan con el tiempo: psicología, expresión corporal, comunicación, estudio y horas de ensayo. Y como bien dice su presidente: «Cultura, esfuerzo y dedicación, junto con una pasión sin límites, son la clave para plantarse en un escenario y deleitar al público con el arte de lo imposible. Nunca es tarde para iniciarse en la magia».