Erika (40 años), de Nicaragüa, preocupada por su hijo: "Sin documentación andas por la calle con miedo"

De nacionalidad nicaragüense, Erika (40 años) vive en Castellón y aspira a conseguir la tarjeta sanitaria para su hijo. Ahora está esperanzada en el anuncio del nuevo proceso de regularización masiva anunciado por el Gobierno central. «Llegué aquí a la provincia en el año 2018 en compañía de mi familia, y la verdad es que desde que llegué me ha gustado mucho esta tierra», explica sobre su experiencia vital.

Todavía tiene en la memoria los motivos por los que dejó su país, que estaban vinculados a «la situación económica». Ahora, tras conocer el anuncio del proceso de regularización, se siente «muy contenta», pues «muchas personas lo necesitan para poder trabajar dignamente y sin problemas».

«Cuando estaba sin documentos se me hacía muy difícil, porque no se puede trabajar con tranquilidad ni andar por la calle sin miedo. En cuanto a la salud, también era muy complicado: estar sin documentos no es bueno», rememora.

Inquietud por su hijo

«Pero ahora es mi hijo quien está pasando por la misma situación, por falta de documentación, sin tener tarjeta sanitaria ni trabajar", cuenta Erika. "Me encantaría que él y personas en situación similar obtengan su permiso. Yo ahora tengo el de residencia y trabajo y me siento muy contenta: cotizo, puedo ir al médico y, en general, tengo menos complicaciones», concluye.

Solicitud telemática

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia podrá presentarse por vía telemática por primera vez en España, según expertos en Extranjería consultados por Europa Press.

En este sentido, la propuesta de decreto redactada por el Gobierno que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería no menciona de forma literal la tramitación "online", pero sí habilita la presentación de solicitudes a través de los medios electrónicos de la Administración.

"La presentación de las solicitudes basadas en lo dispuesto por esta disposición transitoria y de la documentación podrá realizarse mediante un formulario elaborado a tal efecto por la administración competente y por cualquiera de los medios de registro válidos en derecho, señala el texto.

La medida supone un cambio relevante respecto a anteriores grandes procesos de regularización y a los trámites habituales de extranjería, tradicionalmente marcados por la saturación de citas presenciales y las dificultades de acceso al sistema.

Falta conocer los detalles técnicos

La regularización extraordinaria aún está pendiente de aprobación definitiva y de que se concreten los detalles técnicos del sistema de presentación, pero la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la solicitud podría tramitarse en oficinas de la Seguridad Social, en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y mediante la vía telemática. La propuesta de decreto fija un plazo de tramitación de tres meses para resolver las solicitudes.

Sin embargo, la memoria del proyecto que ha publicado el departamento que dirige Saiz indica que no va a suponer cargas presupuestarias ni en materia de personal, lo que ha recibido críticas por parte de algunos sectores.

Refuerzo de personal

Este mismo jueves, la sección sindical de FSC-CCOO en Presidencia ha alertado de que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno impactará "en una plantilla de Extranjería exhausta y abandonada".

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió esta misma semana la necesidad de acometer un refuerzo "importantísimo" del personal y de las oficinas de extranjería para evitar las "irregularidades sobrevenidas".