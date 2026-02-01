Herido grave en Castellón un motorista por una caída

Un motorista resultó ayer herido grave en el término municipal de l’Alcúdia de Veo, después de sufrir un accidente sobre las 18.00 en la misma carretera en la que por la mañana un ciclista había sufrido otra caída, la CV-223.

Según informaron a Mediterráneo fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, este segundo accidente del día en esta vía que atraviesa parte de la Serra d’Espadà se produjo en solitario, cuando este motorista sufrió un inesperado siniestro que lo llevó a dar con sus huesos en el asfalto.

Como consecuencia de estas heridas, los servicios sanitarios tuvieron que atenderlo en el lugar y posteriormente trasladarlo a un hospital castellonense, con la esperanza de que allí lo puedan tratar de manera más profunda de las lesiones que presentaba.