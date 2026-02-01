La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
Vuelven las precipitaciones a la provincia
La inestabilidad meteorológica en forma de lluvia está siendo protagonista en Castellón durante los últimos meses. Tras unos últimos años en los que la falta de precipitaciones eran motivo de preocupación, lo cierto es que en la parte final de 2025 y en este comienzo de 2026 el paraguas está teniendo más uso de lo habitual.
Y atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), parece que la situación va a seguir por los mismos derroteros. De hecho, el modelo de probabilidad de precipitaciones da un 100% en prácticamente toda la provincia.
Lluvia en Castellón
Es en el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas del lunes, como muestra el siguiente mapa:
Sí que es cierto que, de cumplirse los modelos de Aemet, será un episodio que no tendrá continuidad, ya que durante la noche del lunes no hay prevista lluvia.
Será el miércoles, de madrugada y a primera hora de la mañana, cuando es probable que tengamos que hacer de nuevo uso del paraguas.
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
