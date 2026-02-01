El ‘pasaporte’ exprés regularizará a más de 24.000 sin papeles en Castellón

La regularización extraordinaria de inmigrantes en España aprobada por el Consejo de Ministros esta semana podría alcanzar en Castellón a más de 24.000 personas -en todo el país, el Ejecutivo prevé 500.000 y son 840.000 en base a un estudio de Funcas-. Son los que ahora mismo se encontrarían en situación administrativa irregular, según las estimaciones de población extranjera de fuera de la UE empadronada y aquellos que constan con autorización de residencia en las estadísticas del Ministerio de Migraciones.

Una postura de «cautela»

Con todo, es una propuesta de proyecto de real decreto, pactada entre el PSOE y Podemos, por el que se modifica el Reglamento de la ley de Extranjería para llevar a cabo este proceso, por lo que desde asociaciones y oenegés de la provincia lo valoran de forma positiva, pero «con cautela», a la espera de ver cómo se materializa y se concretan los requisitos definitivos. Por ahora, las líneas generales apuntan a que «se podrán empezar a presentar solicitudes a partir de abril y hasta el 30 de junio», pero asesores jurídicos y trabajadores sociales temen que no pueda llegar a todos y no quieren generarles «falsas expectativas».

En Castellón, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los extranjeros extracomunitarios censados en los 135 municipios de en 2025 ascienden a 70.506. Paralelamente, residen con documentación en regla, según el Ministerio de Migraciones, 46.406 inmigrantes, con permisos de residencia, asilo y protección temporal. Lo que deja una diferencia de 24.100 sin cobertura legal, mínimo. En el top 20 de países con más personas legalizadas en Castellón predominan los originarios de Marruecos, Ucrania y Colombia, entre otros.

Valoraciones de la comunidad latinoamericana

La presidenta de la Asociación Latinoamericana de Castellón (Aslamec) y abogada especializada en Asilo y Extranjería, Aura Apraez, manifiesta que «de entrada, estamos emocionados. Pero vamos a ver el decreto. Le decimos a la gente que mantenga la calma, pues ahora es una locura y solo tenemos un pequeño borrador».

A su parecer, «la colombiana es una de las nacionalidades con más impacto en Castellón y también Venezuela», y agrega que «mucha gente no ha solicitado el asilo, y además es difícil conseguir una cita, por lo que quedan en el limbo». «Tampoco sabemos qué pasará con los que están en trámite, pues mucha gente está intentando resolver su situación», afirma.

Apraez relata que entrar en los cursos de formación para el arraigo -al finalizar tienen la opción de un permiso para trabajar en ese sector, como en hostelería- no es fácil, pues «algunos no encuentran el adecuado o no pueden asistir porque trabajan -en B- igual cuidan de una persona mayor y no pueden asistir, y se plantean cómo conseguir los documentos». Otra causística es «quien halla una empresa que los quiere contratar pero la compañía no cumple los requisitos; hay muchos factores».

No se dan avalanchas

En la misma línea, Andrea Cabrera, técnica de apoyo jurídico del Servicio de Empleo de Cáritas y asesora de personas en situación administrativa irregular en Castellón, subraya el alza de la inmigración de Latinoamérica (Colombia y Venezuela) y África (Marruecos), «si bien no todos llegan en situación irregular y no lo hacen en avalancha».

Al respecto, cuenta cómo «a veces empiezan con una estancia por estudios pero la dureza de las políticas migratorias no les facilita regularizarse y deja a muchos en los márgenes, trabajando en economía sumergida y con sueldos precarios: en cuidados, construcción, etc.», indica.

La asesora acoge la nueva medida con esperanza y prudencia, «pues no queremos generarles más ansiedad». «Es una respuesta a la lucha de más de 20 años del colectivo migrante. Era necesario y reconoce su lugar en la sociedad: aportan, trabajan y muchos no pueden tener documentos por la rigurosidad de la normativa hasta ahora», dice.

Previsión de burocracia en el consulado

Desde Cáritas ultiman cómo organizarse para dar respuesta y comenzar con solicitudes de documentos que se necesitarán, como el certificado de antecedentes penales, de tres meses de validez y en algunos países es más complicado tramitar y se puede tardar hasta medio año. «En Nigeria, por ejemplo, solo se puede en enero y junio. Justo la próxima semana se podrá hacer en el Consulado de València», añadió.

Los ucranianos: renovación el 26 de marzo

Leonid Rogalsky, portavoz de la asociación Kalyna de Ucranianos en Castellón, señala que sus compatriotas residen en situación regularizada (5.682) porque gozan de una protección temporal y excepcional que se concedió por primera vez en Europa al estallar la guerra, «y se renueva anualmente, cada 26 de marzo, y en este 2026 se cumplirán ya cuatro años». Cuando recala un ucraniano lo habitual es acudir a la Policía Nacional y allí obtiene un NIE para residir y trabajar.

Los requisitos

¿Cuánto tiempo llevan en territorio español?

La propuesta del Gobierno central dará cobertura a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a quienes lleven aquí desde el 31 de julio y deben demostrar ese mínimo de cinco meses.

La admisión a trámite se decidirá en 15 días

La tramitación de la solicitud durará máximo tres meses, pero con la admisión a trámite (no más de 15 días) las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. No pueden contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Deben acreditar su permanencia con documento público o privado.

Habilitar oficinas y proceso telemático

La autorización que se obtenga será de residencia con permiso de trabajo, válida para toda España y cualquier sector, con vigencia de un año. El proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España para cinco años -que se aplicará a los menores pero no así a sus progenitores-

Proceso simultáneo para los hijos menores

El Ministerio ha avanzado que se habilitarán espacios para las solicitudes como subdelegaciones de Gobierno u oficinas de la Seguridad Social para el proceso, que podrá iniciarse vía telemática. En España se llevaron a cabo regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005).