Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
El exjugador del FC Barcelona y propietario del Andorra ha comido junto a su novia en un conocido restaurante del distrito marítimo
Gerard Piqué y Clara Chía han disfrutado de los encantos de Castellón en su visita a la ciudad con motivo del partido del CD Castellón y el FC Andorra, del que es propietario.
El exjugador del FC Barcelona y empresario no ha desaprovechado la ocasión para desplazarse este domingo hasta el distrito marítimo para saborear la gastronomía de la terreta, comiendo en un conocido restaurante del Grau, la Tasca del Puerto, donde se fotografió con el dueño del establecimiento.
Por supuesto, no ha faltado al encuentro entre el CD Castellón y su equipo, el FC Andorra.
Además, este sábado por la noche fue visto --acompañado de su novia-- frecuentando algunos locales de ocio del distrito marítimo, donde también se prestó a hacerse fotos con algunos vecinos.
Y también degustó la cocina del restaurante Pairal de Castellón.
