El sueño por cumplir de Steven y Rafael, dos hermanos de Perú en la Plana

Castellón está llena de dramas e historias de superación de extranjeros que han llegado con vistas a mejorar su vida con un camino nada fácil hasta poder regularizarse. Steven (29 años) y Rafael (27 años) son dos hermanos peruanos residentes en la provincia que ven en el anuncio de regularización masiva de inmigrantes en este 2026 la llave para dejar de ser «invisibles» y empezar a sumar al motor económico de la provincia. Aterrizaron en España el 20 de julio del 2025 tras cruzar el Atlántico. Huían de una realidad asfixiante en Perú: «Tras una gran pérdida familiar, nos quedamos solos. La inseguridad en nuestro país, las extorsiones y la inestabilidad económica nos obligaron a buscar un futuro donde la vida no estuviera en riesgo cada día».

Expertos en Marketing y Publicidad...y en la obra

Ambos llegaron con una mochila cargada de formación: son titulados en Administración y Negocios Internacionales, expertos en diseño gráfico y edición de vídeo. Pero se toparon con el muro de la irregularidad administrativa en Castelló, «una ciudad hermosa, cómoda y con un coste de vida asequible en comparación con otras capitales». «Hemos trabajado en la construcción para sobrevivir, pero la precariedad nos golpeó de frente. Al saber que no teníamos papeles y estábamos solos en Europa, algunos empleadores se aprovecharon, pagándonos menos de lo acordado o con horas sin remunerar», confiesan con impotencia.

"No queremos ayudas, solo oportunidades legales"

Sienten su talento desaprovechado, pues han colaborado en publicidad para marcas locales pero la falta de permiso laboral les impide un contrato estable. «No queremos ayudas, queremos oportunidades legales. Esta regularización es el puente hacia la dignidad, para salir de la economía sumergida. Queremos homologar nuestros títulos y cursar algún master. Nos gusta Castellón, nos sentimos seguros aquí y queremos que sea nuestra casa», concluyen.

Lo que se sabe

Según ha anunciado el Ejecutivo, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años. Informa: Europa Press.