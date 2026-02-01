Turismo mágico en Castellón: un museo, una cueva y un anfiteatro junto al mar

El turismo mágico gana fuerza en la provincia de Castellón gracias a espacios creados por los propios magos que han sabido transformar su pasión en propuestas culturales únicas. Museos, cafés temáticos, escuelas, espectáculos nocturnos y experiencias inmersivas convierten las vacaciones -o el día a día de los castellonenses- en un viaje al misterio y la fantasía.

Yunke, en su museo y local de espectáculos en Peñíscola. / Mediterráneo

Uno de los grandes referentes y al tiempo pionero es el Magic Museum by Yunke, de Salvador Vicent, en Peñíscola. Tras años de trayectoria sobre los escenarios, el mago Yunke y su equipo decidieron crear en el verano del 2016 un museo dedicado al arte del ilusionismo con un fin claro: ofrecer a quienes visitan la ciudad una experiencia diferente y memorable.

Coleccionismo, cartelera y academia

Espectacular. Reabre el 7 de febrero tras las vacaciones. / Mediterráneo

El espacio reúne piezas de coleccionista muy valoradas en el mundo de la magia y propone un recorrido por la historia del ilusionismo, con artefactos procedentes de todo el mundo. Así, el visitante puede emprender un viaje a través de los siglos y descubrir los secretos de algunos de los ilusionistas más legendarios: Robert-Houdin y sus autómatas, Harry Houdini y su célebre Cámara de Tortura China, o Howard Thurston, famoso por serrar por la mitad o hacer levitar a sus asistentes.

Además, el museo ofrece talleres, una escuela de magia para niños de 7 a 14 años, visitas guiadas y espectáculos nocturnos con algunos de los mejores magos españoles, pensados para todos los públicos. La cartelera se puede consultar en su web y redes sociales.

Una aventura inmersiva e ilusiones ópticas

Orbit. / Kmy Ros

Otra propuesta innovadora es la impulsada por el mago Orbit, Fran Cubells: el Magic Café Bar, en la Vall d’Uixó, en el enclave turístico de les Coves, donde se encuentra el río subterráneo navegable más largo de Europa.

Cueva Mágica de Orbit en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Brinda un recorrido mágico dentro de una cueva real, combinando magia, ilusiones ópticas, monólogos, mentalismo y juegos. En su escape-room, en la cueva, los participantes deben salvar la Piedra Mágica antes de que pierda todo su poder. Una aventura inmersiva en un entorno natural de fantasía y desafío.

Un festival de verano junto al mar

Festival Imagina, en una de sus ediciones, en la playa de Benicàssim, en campaña turística estival.. / Mediterráneo

A esta oferta con gancho turístico se suma el festival Imagina, impulsado por el mago Paco (Francisco González), que cada verano convierte Benicàssim en un punto de encuentro para el ilusionismo, con espectáculos al aire libre y propuestas para todos los públicos: infantil, cómica, familiar. Pura diversión junto al mar: en el anfiteatro de Torre Sant Vicent.

Cartel Imagina Benicassim 2025. / Mediterráneo

