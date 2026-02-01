Turismo mágico en Castellón: un museo, una cueva y un anfiteatro junto al mar
Castellón cuenta con dos locales de ocio tematizados que brindan su propia cartelera de actuaciones en vivo de grandes profesionales de la magia nacional e internacional, así como otras experiencias complementarias como pueden ser los talleres para niños o los escape-room. Toda una aventura.
El turismo mágico gana fuerza en la provincia de Castellón gracias a espacios creados por los propios magos que han sabido transformar su pasión en propuestas culturales únicas. Museos, cafés temáticos, escuelas, espectáculos nocturnos y experiencias inmersivas convierten las vacaciones -o el día a día de los castellonenses- en un viaje al misterio y la fantasía.
Uno de los grandes referentes y al tiempo pionero es el Magic Museum by Yunke, de Salvador Vicent, en Peñíscola. Tras años de trayectoria sobre los escenarios, el mago Yunke y su equipo decidieron crear en el verano del 2016 un museo dedicado al arte del ilusionismo con un fin claro: ofrecer a quienes visitan la ciudad una experiencia diferente y memorable.
Coleccionismo, cartelera y academia
El espacio reúne piezas de coleccionista muy valoradas en el mundo de la magia y propone un recorrido por la historia del ilusionismo, con artefactos procedentes de todo el mundo. Así, el visitante puede emprender un viaje a través de los siglos y descubrir los secretos de algunos de los ilusionistas más legendarios: Robert-Houdin y sus autómatas, Harry Houdini y su célebre Cámara de Tortura China, o Howard Thurston, famoso por serrar por la mitad o hacer levitar a sus asistentes.
Además, el museo ofrece talleres, una escuela de magia para niños de 7 a 14 años, visitas guiadas y espectáculos nocturnos con algunos de los mejores magos españoles, pensados para todos los públicos. La cartelera se puede consultar en su web y redes sociales.
Una aventura inmersiva e ilusiones ópticas
Otra propuesta innovadora es la impulsada por el mago Orbit, Fran Cubells: el Magic Café Bar, en la Vall d’Uixó, en el enclave turístico de les Coves, donde se encuentra el río subterráneo navegable más largo de Europa.
Brinda un recorrido mágico dentro de una cueva real, combinando magia, ilusiones ópticas, monólogos, mentalismo y juegos. En su escape-room, en la cueva, los participantes deben salvar la Piedra Mágica antes de que pierda todo su poder. Una aventura inmersiva en un entorno natural de fantasía y desafío.
Un festival de verano junto al mar
A esta oferta con gancho turístico se suma el festival Imagina, impulsado por el mago Paco (Francisco González), que cada verano convierte Benicàssim en un punto de encuentro para el ilusionismo, con espectáculos al aire libre y propuestas para todos los públicos: infantil, cómica, familiar. Pura diversión junto al mar: en el anfiteatro de Torre Sant Vicent.
En este 2026 el Magic Museum by Yunke -en el centro- cumplirá una década de éxitos en Peñíscola.
El mago Orbit abrió hace un par de años un espacio único en les Coves de Sant Josep.
En Benicàssim el mago Paco organiza cada verano el festival de magia Imagina
