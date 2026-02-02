Acoso sexual en internet: más de 6.000 menores en riesgo de 'grooming' en Castellón

Un informe reciente de Save the Children reclama medidas para frenar la violencia sexual digital contra menores (delito conocido como grooming) y alerta de «la excesiva duración» de los procesos judiciales, con el doble daño a las víctimas, cuya edad media sitúa en los de 13 años con más incidencia en las niñas: un 60,7% de los casos. En Castellón, según el censo del INE del 2025, residen 3.230 niñas y 3.579 niños (6.809) en esa edad más problemática, aunque es una lacra que por desgracia puede afectar a cualquier menor de edad.

Si bien en España las denuncias por grooming han aumentado un 13%, en el último año en Castellón han descendido, pero el director territorial en la Comunitat de Save the Children, Rodrigo Hernández, insta a no bajar la guardia, «porque la provincia tiene menor población infantil que Valencia o Alicante, y muchos casos no se llegan a denunciar». El último balance del Ministerio del Interior contabiliza en la provincia 74 delitos sexuales contra menores entre 2019 y 2024: 26 por grooming , 44 por corrupción de menores y 26 por pornografía infantil. En concreto, en 2024 hubo dos denuncias por grooming, la cifra más baja de la serie, frente a siete en 2021 y 2023.

El grooming, según se explica en el dosier Tras la pantalla: la violencia sexual contra la infancia en el entorno digital, se produce cuando un adulto se hace pasar por un menor o contacta con él para establecer una relación de carácter sexual, obtener imágenes íntimas y posteriormente chantajearlo.

Alerta por el uso de perfiles falsos e inteligencia artificial

Hernández advierte de que en Castellón y resto de la Comunitat cada vez es más habitual el uso de perfiles falsos y herramientas de inteligencia artificial. «Puedes falsear tu identidad, generar imágenes con IA o interactuar en directo con un realismo brutal. Es uno de los elementos que más nos preocupa», afirma.

El agresor responde mayoritariamente al perfil de hombre sin antecedentes penales: un 41,7% es del entorno conocido, un 25% de la familia -suman un 62%-y el 33,3% desconocido. Por ello, desde la organización insisten en la importancia de establecer en el hogar canales de confianza para que los menores puedan contar lo que les ocurre sin miedo ni vergüenza, así como en la necesidad de que las familias se formen sobre los riesgos.

Móviles sin control desde los 5 años y alos 13 se piden "el insta"

«Hay niños y niñas con móviles sin ningún tipo de control desde los cinco o seis años, y eso es muy peligroso. Y a los 13 años usan más instagram, ya no se piden el teléfono sino el insta; también ven tik-tok y chats de videojuegos on line, otro foco de riesgo», indica Hernández. La prevención pasa, según Save the Children, por una educación afectivo-sexual y digital desde edades tempranas, más allá de acciones puntuales en los centros educativos, que se hacen. «Una clase al año en Secundaria no es suficiente. Hay que enseñar un uso responsable de internet y dotar al sistema de especialistas en violencia digital contra la infancia», apunta.

Mejoras en el sistema judicial

Save the Children ha recordado que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI) establece la necesidad de una justicia especializada para atender a los niños y adolescentes víctimas.