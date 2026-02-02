Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos

La citricultura ha vuelto a encender todas las alarmas. La Unión Europea, a través de la red de alerta rápida para alimentos y piensos, ha detectado, con la segunda mitad de la campaña ya en marcha, los primeros lotes de naranjas de Egipto con presencia de residuos que superan el límite máximo permitido y productos fitosanitarios cuyo eso está prohibido para los cítricos europeos en este 2026.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado que han interceptado en Italia naranjas egipcias con 0,21 mg/kg de Chlorpropham, un herbicida y regulador de crecimiento que está prohibido en la Unión Europea desde 2019, cuyos restos pueden llegar a superar hasta 21 veces la legislación comunitaria.

672 detecciones en cinco años

La organización advierte de que no se trata de un caso aislado, puesto que pese a que es el primer caso de los cítricos, el resto de las frutas y hortalizas procedentes de Egipto ya acumulan en lo que llevamos de 2026 siete incumplimientos notificados en el sistema comunitario. En el 2025, Egipto sumó 131 interceptaciones -83 en frutas y hortalizas y 26 en cítricos- y en 2024 llegó a su máximo histórico de 180 interceptaciones -86 en frutas y hortalizas y 34 en cítricos-. Durante los últimos cinco años, el país egipcio acumula un total de 672 detecciones.

“Egipto es un país que viene incumpliendo las normas de seguridad alimentaria y está poniendo en riesgo la salud de los consumidores europeos”, valora el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, quien apela a los operadores comerciales, importadores y cadenas de la gran distribución a que “den prioridad a los cítricos cultivados en la Unión Europea, con estándares mucho más exigentes que los frutos de países terceros, si de verdad se creen la responsabilidad social corporativa que tanto les gusta proclamar y apuestan ante sus clientes por la frescura, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los productos agrarios que venden”.

"Comprar de aquí"

Asimismo, Aguado insta a los consumidores a “comprar los cítricos de aquí que, a diferencia de Egipto y otros países no comunitarios, sí garantizan la máxima salud y respeto al medioambiente". "Tenemos mucho que aprender de los franceses e italianos, que primero compran lo suyo y solo cuando se lo han acabado, empiezan con lo de fuera. Si dejamos de consumir nuestras naranjas, desaparecerán nuestros citricultores y con ellos un patrimonio irrepetible”, añade.

Por último, el dirigente agrario subraya que “los enemigos del campo están en Bruselas, que abren las puertas de Europa a importaciones en condiciones de competencia desleal, y va siendo hora de que transforman las buenas palabras en hechos, aplicando los controles y las sanciones que han anunciado”.

Las materias activas detectadas en los productos hortofrutícolas de Egipto en los puertos de entrada europeos durante los últimos cinco años son, por orden de prohibición para los productores de la Unión Europea: