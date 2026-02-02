'Boom' de la FP privada en Castellón: crece el doble de rápido que la pública y ya quintuplica la oferta

La formación profesional (FP) pisa de nuevo el acelerador. Y lo hace en una coyuntura de pleno boom que alinea las necesidades del mercado laboral con perfiles técnicos altamente cualificados muy buscados, y el cambio en la mentalidad de las familias, que están empezando a verla como una apuesta que, en muchos casos, lleva un pan bajo el brazo, en una clara apuesta política con nuevas leyes autonómica y estatal que relanzan la FP dual y la formación a la carta;y un aluvión de fondos europeos.

Todo esto se traduce en una FP fuerte en Castellón que ha ganado más de 3.000 alumnos (un 23%) en una década, pasando de los 10.592 matriculados del curso 2014/15 a los 13.820 de este 2025/26. Y supone un amplio nicho de mercado, en alza y sin techo, que la enseñanza privada no deja pasar, con una rápida expansión en la provincia en esta década, en la que crece el doble de rápido que la pública y quintuplica su oferta.

Lo dice el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud lanzado esta semana por el sindicato CCOO, en el que se explica que «en un contexto marcado por la precariedad estructural del empleo juvenil, el retraso en la emancipación y el encarecimiento estructural de la vivienda, la FP se ha consolidado como una vía de acceso al mercado de trabajo y de mejora real de la empleabilidad para amplios sectores de jóvenes».

"La FP es una opción real, con empleo seguro, y tal como están las cosas...". Clara Suárez — Estudiante de Comercio Internacional

"No hay suficientes plazas"

En Castellón, eran muy pocos los que optaban por una FP privada hace una década, 165, que se repartían en cinco centros en la capital. El pasado curso sumaban ya 913 en 22 centros de Castelló, Almassora y Benicàssim, lo que supone un +453%, multiplicando casi por cinco el dato inicial.

Cuidados Auxiliares de Enfermería, de los ciclos más buscados en la FP privada. / V. L. DELTELL

Al centro Mediterráneo en Benicàssim y el Cervantes en Almassora, se suman otros 13 centros en la capital, desde Audio Gil, Academia Didáctica, el Fina Izquierdo o Salus, Academia Latina, San Cristóbal, Izquierdo-Sorolla, el CEU-Cardenal Herrera -con ciclos incluso en lista de espera-- y Medac, la última en abrir sus puertas el pasado curso, como ejemplos.

Dos caras de la misma moneda. Carlos Tarragó estudia Cuidados Auxiliares de Enfermería. Quería ser enfermero, pero no le llegaba la nota para entrar en la universidad y se planteó que con una FP superior tenía más posibilidades de abrirse puertas en el mercado laboral. "Lo tenía en la recámara, como plan B, pero desde dentro, es más técnico y 100% práctico", explica. Y tuvo que matricularse en un centro privada ante "la falta de plazas en la pública". "Hay ciclos en los que no hay suficientes plazas, con las notas de corte muy altas", señala. Clara Suárez estudia Comercio Internacional y lo tuvo siempre claro: "La FP es una opción real, con empleo seguro, y tal como están las cosas...".

"Lo tenía en la recámara, como plan B, pero desde dentro, es más técnico y 100% práctico" Carlos Tarragó — Estudiante de Cuidados Auxiliares de Enfermería

Se dispara en los grados superiores

La FP privada se dispara, sobre todo, en el grado superior (con estudios en 15 centros de la provincia), más que en el medio (13) y muy por encima del básico (2), enfocada fundamentalmente a los grados sanitarios, de gestión y administración, informática, márketing y comercio y servicios culturales a la comunidad.

Una educación privada que tiene claro dónde dirigirse y es hacia aquellas titulaciones que presentan un lleno o una muy alta demanda en la pública, con un mayor tirón en Anatomía Patológica, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Laboratorio Clínico, Cuidados Auxiliares de Enfermería o Emergencias Sanitarias; además de Administración y Finanzas o Comercio Internacional; Informática y Servicios a la comunidad, o pinceladas en Actividades Deportivas o Aplicaciones Web.

Estas son las titulaciones ofertadas en privada y no presentes o muy limitadas en pública en Castellón:

Higiene Bucodental. Imagen para el Diagnóstico Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Educación Infantil Integración Social.

Son, precisamente, los ciclos más demandados y con más lista de espera de la FP pública en la provincia, según los datos de la Conselleria de Educación.

Y esta alta demanda y falta de plazas favorece la rentabilidad del mercado, con facturas para las familias que van de los 2.500 a los 5.050 euros. Es lo que vale un curso de Imagen para el Diagnóstico; 4.150 euros el de Emergencias, o los 3.220 euros de Higiene Bucodental, tres de los más buscados.