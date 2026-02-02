Los coches chinos se abren paso en Castellón: ya están en el ‘top’ de ventas

Hasta hace poco desconocidas para muchos, las marcas chinas de vehículos están adentrándose cada vez con más fuerza en el mercado de la automoción castellonense. Encontrar un vehículo MG, Omoda o BYD circulando por las calles de alguna localidad de la provincia resulta poco a poco menos complicado y, de hecho, algunas de estas firmas ya se encuentran entre las más vendidas en la provincia.

Así lo evidencia el último informe del Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto). De los 11.281 turismos que se matricularon en Castellón durante todo el 2025, hasta 1.425 corresponden a marcas chinas, lo que viene a ser uno de cada ocho.

MG entra en el top-10

Más en detalle, en el top-10 aparece la firma MG, pues ocupa la séptima posición, con 546 unidades adquiridas durante el ejercicio pasado, un 32% más que las 412 del 2024. Supera pues a marcas que, al menos a priori, cuentan con mayor arraigo y resultan más familiares para los consumidores, como Citroen, Renault, Peugeot, Seat o Mercedes.

Omoda también crece

Algo más abajo pero igualmente con un crecimiento destacable aparece Omoda, pues matriculó 283 unidades en la provincia en el 2025, un 33% más en un año, lo que le erige como la 13ª en cuanto a número de ventas.

Desde Faconauto, la federación de asociaciones de concesionarios de la automoción, valoran a este diario que la evolución de las matriculaciones en la provincia de Castellón «confirma una tendencia que venimos observando desde hace varios ejercicios: el crecimiento sostenido de marcas de origen chino, especialmente en el segmento de turismos».

Unas marcas que, en declaraciones desde la entidad, «están ganando peso gracias a una combinación de factores muy concreta: una oferta de producto bien equipada, precios competitivos y una disponibilidad inmediata que ha resultado clave en un contexto de fuerte sensibilidad al precio por parte del comprador».

Clave: la red de concesionarios

«En provincias como Castellón estas propuestas están encontrando un encaje rápido, tanto en modelos electrificados como en versiones de combustión eficiente», añaden los representantes de los concesionarios.

Ahora bien, insisten en que «este crecimiento no responde solo al origen de la marca, sino a su capacidad para integrarse en una red de concesionarios profesionales que garantice servicio posventa, atención al cliente y seguridad a largo plazo, aspectos que siguen siendo determinantes para el comprador».