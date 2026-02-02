El Consell respalda el relevo en el campo de Castellón con 9,5 millones de euros

La Generalitat invertirá 9,5 millones de euros en las ayudas dirigidas a jóvenes y nuevos agricultores, que en la provincia suman 177 solicitudes, con el objetivo de respaldar el relevo generacional en el campo y combatir el abandono de tierras.

Así lo han puesto en valor este lunes el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en una visita a la oficina comarcal agraria (OCA) El Maestrat-Vall d'Alba, que es la que más solicitudes ha tramitado para esta convocatoria de ayudas, con un total de 45 solicitudes gestionadas, 39 de jóvenes agricultores y 6 de nuevos agricultores. Una dotación que, como ha anunciado el dirigente autonómico, verá mejoradas sus instalaciones, con la enovación de la instalación eléctrica y actuaciones para mejorar la accesibilidad.

"Impulsar el desarrollo rural"

"La agricultura es tradición, identidad y pilar económico para nuestra provincia, y esta línea de ayudas es una gran muestra del compromiso del Consell, al igual que la Diputación de Castellón, por preservar nuestro sector primario y con ello impulsar el desarrollo rural”, ha valorado Marta Barrachina, quien ha añadido que “con el fin de asegurar el futuro, desde ambas administraciones seguimos generando toda una serie de oportunidades para continuar fomentando el desarrollo, el progreso y la economía en la provincia”.

La línea de ayudas contabiliza, a nivel autonómico, 677 solicitudes con una inversión global de 29 millones de euros. Esta medida se suma a otras enfocadas a combatir el abandono de campos, que como recogió este diario se plasma en la pérdida de 400 hectáreas de cultivo de cítricos en la provincia al año.

Visita a un camino rural sobre el que se está actuando. / JAVIER VILAR

"Un huerto que se abandona es objeto de plagas, también de la fauna silvestre que padecemos sobrepoblación, en momentos de riadas carecen de la capacidad de absorción que tiene un suelo cultivado y tampoco ejerce la labor de cortafuegos que hacen nuestros campos de olivos o almendros", ha planteado el conseller, señalando que "por eso queremos que los jóvenes estén en el campo o en las granjas y que ninguno, no solo no abandone, sino que inicien nuevos proyectos".

Miguel Barrachina ha apuntado a otras medidas impulsadas desde la Generalitat contra el abandono, como los 37 millones de euros "para que a nuestros agricultores y ganaderos les cueste solo un tercio de lo que les costaría en el mercado tener asegurada su cosecha y su ganadería".

Actuaciones en caminos rurales

Antes, ambos dirigentes han visitado el Camino Seco de Vall d'Alba, donde se están ejecutando obras de mejora. Es una de las 240 actuaciones programadas en la provincia para paliar los daños que se registraron por las lluvias en el 2024. De ellas, 207 intervenciones ya están finalizadas, 21 se encuentran en ejecución y 12 están próximas a iniciarse. En conjunto, estas intervenciones alcanzan al 95% de los caminos comprometidos, con un 86,2% ya finalizados, y se desarrollan en 28 municipios de la provincia. “A estas actuaciones se suman 5 millones en ayudas directas a los ayuntamientos, elevando a más de 600 los puntos de actuación en la red de caminos rurales”, ha afirmado el conseller, quien ha resaltado que este tipo de infraestructuras “son clave para asegurar el funcionamiento diario del sector agrario y para facilitar, de manera eficaz, la labor de agricultores y ganaderos”.

Mientras, la presidenta provincial ha agradecido la inversión "sin precedentes" en la provincia, que "junto al resto de ayudas dirigidas a la mejora de los caminos de nuestro territorio, damos más opciones a las explotaciones agrícolas y ganaderas, y damos más apoyo a este sector que es tan importante y estratégico para la provincia de Castellón y nuestros municipios”.