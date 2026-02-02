La Guerra Civil en Castellón, al descubierto: "Pocos saben hoy lo que pasó; fue algo atroz y muy violento"

Ángel Sánchez Setién lleva los últimos 20 años estudiando y recopilando material sobre un hecho histórico que le apasiona. Hablamos de la Guerra Civil, un conflicto que por extraño que parezca todavía hoy despierta desencuentros y polémicas. Ángel, azulejero de profesión, huye de bandos y se centra en rescatar historias, imágenes o documentos. Como muestra está el grupo de Facebook que creó y modera, ‘Castellón durante la guerra civil 1936-39’, que cuenta ya con más de 2000 personas que como él no quieren que se pierda la memoria de lo que ocurrió. «Es uno de los episodios recientes más apasionantes. Sobre lo que pasó esos años en Castellón me fascina su desconocimiento. Poca gente es consciente de lo que representó porque siempre tenemos en la mente la batalla del Ebro, Brunete o Madrid, pero en esta provincia se resume bien lo que pasó en todo el país», asegura.

A la hora de justificar este olvido, Ángel afirma que las causas son dos: «Inmediatamente después vino la batalla del Ebro, que eclipsó a la de Levante. Después influyó que ninguno de los dos bandos la quiso reivindicar. Los franquistas porque no llegaron a Valencia, que es lo que querían, y los republicanos porque lo que hicieron fue frenar el empuje del adversario, pero para ellos fue solo una victoria defensiva».

Imagen de Nules, que quedó arrasada por la guerra. / FACEBOOK: CASTELLÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL 1936-39

La batalla en Castellón, confirma, «fue algo atroz. Muy violenta y con pueblos como Nules arrasados por completo. Solo en combatientes no sería descabellado hablar de 10.000 víctimas en la provincia». Y tuvo distintas peculiaridades: «Aquí participaron prácticamente todos los actores de la guerra. Desde las milicias internacionales o aviones rusos a la Legión Cóndor alemana, tropas italianas, requetés… Hubo una cantidad de personalidades muy reconocidas en su momento o que lo serían posteriormente como los escritores Hemingway y Carpentier, los políticos Clement Attlee y Tito o el hijo de Mussolini».

Los más entendidos en la materia conocerían ya estos detalles, pero Ángel lamenta que»no es lo común. Nuestra provincia suele estar eclipsada por Barcelona y Madrid al estar entre estas dos grandes ciudades, pero tiene su protagonismo. Aquí por ejemplo se acuñó la peseta rubia en 1937, cuando la Fábrica de Moneda y Timbre se trasladó a Castelló». Este tipo de episodios no son muy populares porque «en ocasiones los propios castellonenses nos quitamos importancia, decimos que aquí no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas y tenemos que saberlas para contarlas».

Aspecto de la Plaza Santa Clara de Castelló durante la guerra. / FACEBOOK: CASTELLÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL 1936-39

Aparcando momentáneamente la Guerra Civil, Ángel reivindica también otros episodios: «Sant Mateu fue escenario de la Segunda Guerra Púnica, con la presencia del hermano de Aníbal. Un pirata como Barbarroja saqueó Orpesa en 1534. Uno de los mejores mariscales de Napoelón también estuvo aquí alojado durante la guerra, y a Jaume I le costó más conquistar Burriana que Valencia».

Pide por ello, volviendo al conflicto español, «mostrar en placas lo que pasó en los distintos sitios, pues la historia es cultura. La guerra civil debería poder ser ya patrimonio de todos». Le sorprende a su vez que casi un siglo después del conflicto «todavía se quiera politizar. En Alemania por ejemplo son técnicos los encargados de exhumar los cadáveres en fosas comunes, no vemos a los políticos en estas actuaciones». Al respecto considera que «toda víctima, sea del bando que sea, merece una restitución. Se debería dar derecho a las familias a recuperar los cuerpos». Para concluir su alegato afirma lo siguiente: «No deberíamos reivindicar ninguna facción porque la guerra castigó a prácticamente toda la población por igual y muchos combatían en un bando o en otro dependiendo de en qué ciudad vivían en ese momento».

En 1938 los bombardeos devastaron Albocàsser. / FACEBOOK: CASTELLÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL 1936-39

Es por ello que con la creación de este grupo de Facebook «lo último que se pretende es polemizar. Nos acercamos desde la curiosidad y las ganas de aprender. Es nuestra historia y es dramática, pero nadie la tendría que usar en beneficio propio o para enfrentar». Reconoce Ángel que es «el primer sorprendido» por la repercusión de sus publicaciones en redes sociales: «Tenía una humilde base de datos y pensé que podía interesarle a alguien, pero no pensé que a tantos. Además, muchos usuarios comparten material y yo busco en fondos de Austria, Estados Unidos, en la Biblioteca Nacional…».

Más allá del mundo digital, el castellonense recomienda a los interesados «que visiten muchos puntos de interés que se conservan hoy. Tenemos trincheras intactas que aún ponen los pelos de punta porque luchaban prácticamente pegados. En la Serra d’Espadà, por ejemplo, hay algunos puntos en los que se estuvieron disparando a 50 metros de distancia durante ocho meses. También podemos encontrar material bélico que está prácticamente aún en la superficie o visitar el Refugio Antiaéreo o el Museo Militar de Tetuán».